AKB48が12日、東京・神田明神で、「AKB48 二十歳のつどい 2026」を行った。

今回参加したのは、秋山由奈（20）、新井彩永（さえ＝20）、工藤華純（かすみ＝20）、久保姫菜乃（19）、迫由芽実（さこ・ゆめみ＝19）、花田藍衣（めい＝20）の6人。

自身のサイリウムカラーと同じ水色の晴れ着姿で登場した秋山は、新成人の抱負を聞かれると「（グループの）21年目はこの場所をただ守るだけではなく、私たちの色で更新していくという気持ちで誠心誠意、頑張っていきたいです」と掲げた。続けて発した「今のメンバーだけでたくさんの方に知っていただいて、もっと愛されるグループに」という言葉には決意がみなぎっていた。

「今年は何世代？」の質問には「AKB48と同い年世代です！」と回答した。今回参加した6人はいずれもAKB48が誕生した2005年度生まれのメンバー。グループの劇場公演デビュー日は2005年12月8日。秋山の誕生日はその4日後の12日。「同い年世代」の中でも一番グループと同い年に近い秋山は、6人を代表して「21年目のAKB48を私たち同い年世代で引っ張っていくぞ！」と意気込んだ。

昨年12月に行われたグループ20周年記念の日本武道館公演などで大島優子らOGと共演し、「これがレジェンドなんだな、と感じました」と率直な思いを話した。「高橋みなみさんは困っている人がいたらどんな時でも見つけてくれて、手を差し伸べてくださった」といい、「レジェンドの皆さんを超えるぞって気持ちを持っています」と熱い気持ちを見せた。

グループは2月25日に67枚目シングルを発売し、4月3日から5日には代々木競技場第一体育館でのコンサートを予定している。秋山は「21年目で、スタートが本当に大事になっていくると思っています。全力で頑張りますので、応援よろしくお願いいたします」とアピールした。