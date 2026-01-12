女優の北川景子（39）が12日放送のNHKの料理番組「平野レミの早わざレシピ 10周年感謝祭SP」（前8・15）に出演。共演芸人との共通点に驚きの声を上げる場面があった。

2015年12月29日に放送がスタートした同番組。放送10周年を迎え、計20回放送。これまで料理愛好家の平野レミが270以上の料理を紹介。その中で反響のあったレシピをベストテン形式で紹介し、ゲストの北川とともに調理した。

第7位の「レミ亭すいとりナポリタン」を調理する中、平野は「景子ちゃんが生まれている前からずっと作ってて。ワンパンパスタって言う前から昔から作ってたの。今はシェフも作ってる、って」と説明。別室の中山秀征も「レミさんが先なんだ」と感心。

そんな中、それが35年前であることを明かすと、北川は「ぶっちゃけ生まれてます」とさらり。「5歳です」と笑顔を見せた。

平野が「35（年）だと5歳だから39」と話すと、助手を務める安藤佳祐アナウンサーが「年齢計算しないでください」と注意。それでも、北川が「今年40歳です」と自身の年齢を明かすと、中山らも「えー！若いですね」と驚き。

そんな中、「ハライチ」澤部佑が「同級生なんです、僕。同級生ですよね？」と呼びかけると、北川は「え、同級生ですか？そうなんだ！えーー！」と驚きの声を上げた。

その後、スタジオで澤部と対面すると、改めて同じ1986年生まれであることを確認し、「同じ年ですわー。落ち着いてらっしゃいますね。上かなと思っちゃってた」と驚くばかりだった。