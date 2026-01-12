aespa¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡ß¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¼çÂê²ÎÃ´Åö¡¡¿·¶Ê¤òº£ÌëÊüÁ÷Âè1ÏÃ¤Ç½é¸ø³«¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¤¤ç¤¦12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§06¡Á¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤Î¿·¶Ê¡ÖIn Halo¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½¡Ä¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù2nd¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡×¤Ç¤Ï¡¢µ×¡¹¤È¤Ê¤ë¥Ô¥å¥¢¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¡È¥¥ó¥Ñ¡É¤È¡È¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äºàÎÁ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ£¤Ï°ã¤¦¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢¹ñÀÒ¤Î°Û¤Ê¤ëÄ¹Ã«Âç²Ï¡ÊÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ë¤È¥ê¥ó¡Ê¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ë¡¢2¿Í¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º£²ó¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡ÖIn Halo¡×¤Ï¡¢Âç²Ï¤È¥ê¥ó¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òºÌ¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³Ú¶Ê¡£ÉâÍ·´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¥ï¡¼¥¯¤¬¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤ë2¿Í¤Î¿´¾ð¤ò¤è¤ê¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡£¡ÖIn Halo¡×¤Ïº£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè1ÏÃ¤Ë¤ÆÀ¤³¦½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÀÖÁ¿¤È¥Ø¥¦¥©¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë2nd¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÅÅ¾þ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Ìë¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¤Æ´ó¤êÅº¤¦Âç²Ï¤È¥ê¥ó¡£2¿Í¤ÎÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½¤·¤¿ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£aespa
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¸÷¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼çÂê²Î¤ËÁÛ¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ò¸«½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢´ó¤êÅº¤¨¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÖÁ¿±ÒÆó¡ÊÄ¹Ã«Âç²ÏÌò¡Ë
ÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡Ö¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¯²¹¤«¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤¤¶õµ¤´¶¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âè1ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
