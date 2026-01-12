東海大柔道部出身・岡田が白星発進「ウルフさんからパワーをもらったので負けてられない」

◆大相撲初場所２日目（１２日、東京・両国国技館）

東三段目１７枚目・岡田（高田川）が元幕内で西同１６枚目・鳰の湖（山響）を引き落とし、白星発進した。立ち合いで突き押しで前に出て、相手が引いて頭が下がった瞬間を逃さなかった。「押しで勝負してかなうか分からなかったけど、変なことをするより、まっすぐ行った方がいいと決めていた」。元幕内力士からの勝利に手応えを示した。

東海大柔道部の先輩から大きな刺激を得て、新春の土俵に上がった。１月４日の新日本プロレス東京ドーム大会で、２１年東京五輪男子１００キロ級金メダルのウルフアロンがデビュー。極悪レスラー・ＥＶＩＬ（イービル）を破り、満員の大観衆の前でＮＥＶＥＲ無差別級のベルトを手にした。岡田も現地で観戦し「全部が格好良かった。“柔道のウルフ”ではなくなっていて、新しいプロの顔をしていた。背中にロープの跡がついていて、相当努力したんだと思う」と感銘を受けた。

ウルフとは試合当日の夜にも食事をするなど、互いに競技が変わっても親交は深い。「ウルフさんからパワーをもらったので、負けてられない。かわいがって、応援してもらっているので。チャンピオンになって、一気に差を広げられた。僕も頑張らないと」。今年の目標は幕下中位以上。ウルフの背中を追い、番付を上げていく。