京都１１Ｒ・シンザン記念・Ｇ３・馬トク激走馬＝ディアダイヤモンド

勝ち上がった前走、新潟マイルの未勝利戦で後続に１秒２差の圧勝を決めたサートゥルナーリア産駒。強く追うことなく上がり３ハロン３２秒９をマークした脚力は、重賞メンバー相手にもひけは取らない。

前走後はアルテミスステークスを目指していたが、中間に発熱して回避となり、ここは昨年７月以来の一戦。１２月１６日に外厩・ノーザンファーム天栄から帰厩し、坂路、Ｗコースをまじえ時計７本を消化した。

直前は美浦・坂路でギリーズボール（フェアリーステークスで２番人気１３着）を１馬身半追走し、５３秒８―１２秒０の馬なり併入。手塚貴久調教師は「馬場が重いなかでしっかりと動けた」と太鼓判を押した。

フェアリーステークスではなく、牡馬相手のシンザン記念に挑戦も、調子は順当に上昇曲線で、手塚貴久調教師は「（フェアリーステークスは）使わなくて正解。牡馬相手でも、能力は足りるかなという気がします」と期待する。ロスなく運べそうな好枠（４番）を引き、鞍上は年明け絶好調の武豊騎手。直線ロスなくさばいて差し込むシーンを描く。