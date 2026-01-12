TREASUREが、2026年初来日となるJAPAN TOUR＜2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN＞のKアリーナ横浜公演を1月10日（土）・11日（日）の2日間で開催した。

◆ライブ写真

2026年最初のライブとなった本公演では、オープニングで「MMM」のイントロが流れメンバーが登場すると、会場は一瞬で熱狂の渦に包まれた。「KING KONG」「BONA BONA」「BOY」「JIKJIN」などヒット曲を立て続けに披露し、圧倒的なパフォーマンスで“ライブ型アーティスト”としての真価を見せつけた。

2025年10月25日（土）からスタートした、自身3度目となるJAPAN TOUR＜2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN＞も、いよいよ残すところ2月10日（月）・11日（火）の京セラドーム大阪公演のみ。ツアーファイナルとなる大阪2daysではスペシャル演出も予定されているとのことだ。

本ツアーは、開催発表と同時に各地のチケットが即完売。追加公演や追加席販売も行われた。全国を駆け抜けてきた『PULSE ON』ツアーの集大成となる京セラドーム公演で、TREASUREがどんなステージを見せてくれるのか注目が集まる。

■＜TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN＞ 京セラドーム

2026年2月10日(火) 開場 16:30 / 開演 18:30

2026年2月11日(水) 開場 13:00 / 開演 15:00 ※開場/開演時間は変更になる場合がございます。 公演詳細はこちら

https://ygex.jp/treasure/live/tour.php?id=1002804&fdate=2025-11-07&ldate=2026-02-11