八重洲地下街株式会社が運営するヤエチカにて、2026年2月27日公開の映画「木挽町のあだ討ち」とのコラボレーションキャンペーンが、2026年1月9日より開催中。

映画で使用された衣装の展示や、豪華キャストによる館内放送など、作品の世界観を楽しめる企画が満載。

ヤエチカ「木挽町のあだ討ち」コラボキャンペーン

開催期間：2026年1月9日(金)〜2月11日(水・祝)

開催場所：ヤエチカ（八重洲地下街）館内

映画公開日：2026年2月27日(金)

JR東京駅から徒歩1分のヤエチカにて、直木賞・山本周五郎賞をW受賞した傑作時代小説の実写映画「木挽町のあだ討ち」とのコラボイベントが実施されます。

ヤエチカにとって初となる映画とのコラボレーション。

抽選で映画オリジナルグッズが当たるキャンペーンのほか、ファン必見の展示や館内演出が展開されます。

映画オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

期間中、対象店舗での買い物や飲食でオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施。

1会計税込1,000円以上のレシートを1口として、専用応募フォームから応募可能です。

映画の世界観を感じられるオリジナルグッズが用意されています。

劇中衣装の特別展示

映画に登場する象徴的な「仇討ちシーン」で実際に着用された衣装が展示されます。

設置場所はメイン・アベニュー。

細部までこだわられた衣装を間近で見ることができる貴重な機会となります。

柄本佑さん・渡辺謙さんによる館内放送ジャック

期間中、映画に出演する柄本佑さんと渡辺謙さんが館内放送に登場。

ヤエチカだけのオリジナルコメントが放送されます。

放送時間は10：00〜20：00の間、毎時5分、25分、45分です。

映画「木挽町のあだ討ち」について

芝居小屋の囃子が響く江戸・木挽町を舞台に、ある雪の夜に起きた仇討ちの真相を描くミステリー。

事の真相を探る田舎侍に柄本佑、謎の背後に見え隠れする黒幕に渡辺謙が出演。

その他、長尾謙杜、北村一輝、瀬戸康史ら豪華実力派が集結しています。

時代劇の名匠・源孝志監督による映像美と、やさしい嘘に包まれた心温まる爽快な逆転劇を楽しめる作品。

映画公開に先駆け、ヤエチカで作品の世界に浸れる特別な期間。

ショッピングや食事の合間に、衣装や館内放送を楽しめます。

ヤエチカ「木挽町のあだ討ち コラボキャンペーン」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 映画で使用された衣装の展示も！ヤエチカ「木挽町のあだ討ち」コラボキャンペーン appeared first on Dtimes.