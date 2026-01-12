¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ·è¤Þ¤ë¤â³Ú²°¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥¿¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¼¡ª¡×Àä¶«¤µ¤ì¤¿²áµî¡Ö¤ï¤á¤¤¤Æµã¤¤¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬12Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ð¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö³¤¸¶ÀéÎ¤¡¦ËüÎ¤¡×»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î½÷À·Ý¿Í¤Î³Ú²°¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö»ä¤é¤Ï»Õ¾¢¤¬³¤¸¶¤ªÉÍ¡¦¾®ÉÍ¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¨¤¤´ÇÈÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÎÄï»Ò¤ä¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤é¤ó¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ÆÍè¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤è¡£»Õ¾¢¤ÎÌÜ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»Õ¾¢¤¬¤¤¤Ê¤¤½÷Ì¡ºÍ»Õ¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ù¤Ê·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÅÚÍË¤Ò¤ëÀÊ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¾ÐÉ´²Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿ÏÈ¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçºåÈ¯Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎÏÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢1967Ç¯¤«¤éNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±é·ÝÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£»Ð¤È¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤·¤¿¤é»ä¤é¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Î½÷À¥³¥ó¥Ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¼ã¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦NHK¤Î°Õ¸þ¤Ç¡¢¼«¿È¤é¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Åö¤ÎËÜ¿Í¤é¤Ï»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤º¡¢¡ÖÇßÅÄ¤Î¥È¥Ã¥×¥Û¥Ã¥È¥·¥¢¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸µ¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤Î±ø¤¤³Ú²°¤Ç¡¢¡È4·î¤«¤é´èÄ¥¤é¤Ê¥¢¥«¥ó¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¸µ¡¹·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿Áê¼ê¤ÎÊý¤¬1¿Í¤ÇÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¡È¥¢¥ó¥¿¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¼¡ª¡ª¡É¡×¤ÈÀä¶«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡Ö¡È»ä¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¥¢¥«¥ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤è¡¼¡ª¥¢¥ó¥¿¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¼¡ª¡ª¡É¤Ã¤Æº£¤Ç¤â¸÷·ÊÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö4¾öÈ¾¤°¤é¤¤¤Î¾ö¤Î±ø¤¤³Ú²°¡×¤Ç¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤ä¤Ê¡×¤È»¡¤·¡¢Â¨¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ï¤á¤¤¤Æµã¤¤¤ÆÀ¨¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¤½¤Î·à¾ì¤ÎÄÌÏ©¤ò¶´¤ó¤Ç±Ç²è´Û¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö007¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï±Ê±ó¤Ë¡×¤¬¾å±ÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²»³Ú¤¬³Ú²°¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤½¤Î²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¡È¥¢¥ó¥¿¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¨¤¨»×¤¤½Ð¤ä¤Ê¤¤¤Ç¡£¡È¾Ð¤¨¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡¢º£¤Ê¤é¡É¤Ã¤Æ¾Ð¤¨¤ë¤«¤¤¡£Á´Á³¤ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£