普段は塾講師…今田美桜のそっくりさんが『ななにー』登場
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』が、11日に放送された（後8：00）。
【番組カット】普段は塾講師！今田美桜のそっくりさんが登場
#102は、「スターに似すぎで話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP！」と題し、竹内涼真似のイケメン男性や、田中みな実似の美女など、マスクをつけた美男美女がスタジオに大集結。マスクの下の素顔に迫った。
今田美桜にそっくりだと話題の佐伯春菜さんが登場。彼氏が投稿した“のろけ動画”がTikTokで「今田美桜に似ている」と話題となり、1本目の動画で驚異の290万再生を記録。普段は塾講師として働いているといい、スタジオを驚かせていた。
【番組カット】普段は塾講師！今田美桜のそっくりさんが登場
#102は、「スターに似すぎで話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP！」と題し、竹内涼真似のイケメン男性や、田中みな実似の美女など、マスクをつけた美男美女がスタジオに大集結。マスクの下の素顔に迫った。
今田美桜にそっくりだと話題の佐伯春菜さんが登場。彼氏が投稿した“のろけ動画”がTikTokで「今田美桜に似ている」と話題となり、1本目の動画で驚異の290万再生を記録。普段は塾講師として働いているといい、スタジオを驚かせていた。