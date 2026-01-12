小倉優子、体調不良から復活し体質改善を決意「自分の身体も大切にしたい」

タレントの小倉優子が10日に自身のアメブロを更新。体調不良から復活したことを明かし、今後の体質改善への意気込みをつづった。

この日、小倉は「北海道で身体が冷えてから、今週は体調不良だった一週間」と明かし「私は、とにかく冷えると体調を崩すのでアーユルヴェーダや漢方の本を色々読んだ年末年始でした」と告白。「そして、やっと体調も復活しました」と報告し「少しずつ冷え性を改善していくぞ〜！！今年は、自分の身体も大切にしたいと思っています」と決意を述べた。

また、同日に更新した別のブログでは「本気で体質改善をしたいと思う2026年の冬！！寒さに弱過ぎるので、冷え性をなんとかしたいんですよね」と改めて言及。アーユルヴェーダの診断で自身の体質が「メインが鳥タイプ（ヴェータ）で、アザラシ（カパ）も入っていました！」と明かし「鳥タイプは、冷えないことと乾燥しないようにと書いてある」ことから「飲み物を温かい飲み物にしようと冷温庫を購入してみました」と報告した。

最後に、冷温庫に「シリカ水 ルイボスティー 黒豆茶を入れました〜」と紹介し「体質改善したいなぁ！」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。