¡Ú¹ÅçvsÂçºå¡Û¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¡×¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬Â¿¤¤¡© Å¹ÊÞ¿ô¤Ï2ÉÜ¸©¤¬¡ÖÁ´¹ñ1°Ì¡¦2°Ì¡×¤òÆÈÀê¡ª ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¡È¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¡É¤âÈæ³Ó
¹Åç¤ÈÂçºå¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¡©
¤Þ¤º¤Ï2¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ÇÂåÉ½Åª¤Ê¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ÎÆÃÄ§¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÂçºå¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡Û
Âçºå¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Öº®¤¼¾Æ¤¡×¤Ç¤¹¡£
»³°òÆþ¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦ÆÚÆù¡¦Íñ¤Ê¤É¤òº®¤¼¤Æ¾Æ¤¾å¤²¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£²ÈÄíÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤â¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ì²È¤Ë°ìËç¥Û¥Ã¥È¥×¥ìー¥È¡×¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¿©Ê¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹Åç¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡Û
¹Åç¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ï¡Ö½Å¤Í¾Æ¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÃÏ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦¤â¤ä¤·¡¦ÆÚÆù¡¦¤½¤Ð¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¤¦¤É¤ó¡Ë¤òÁØ¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¤Æ¾Æ¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Çö¤¤À¸ÃÏ¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬´Å¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë°ì»®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹Åç»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÏÀìÌçÅ¹¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¿©Ê¸²½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä´ÍýÊýË¡¤âÌ£¤ï¤¤¤â°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÁÐÊý¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¤Î¿ô¤Ï¡ÖÂçºå¡×¤¬ºÇÂ¿¡£¹Åç¤âÁ´¹ñ2°Ì
¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÎáÏÂ3Ç¯ ·ÐºÑ¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¡¦¾Æ¤¤½¤Ð¡¦¤¿¤³¾ÆÅ¹¡×¤Î»ö¶È½ê¿ô¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¡¦¾Æ¤¤½¤Ð¡¦¤¿¤³¾ÆÅ¹¡×¤ÎÁ´¹ñ¤Î»ö¶È½ê¿ô¤Ï1Ëü2283Å¹¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÂçºåÉÜ¤È¹Åç¸©¤Î»ö¶È½ê¿ô¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÂçºåÉÜ¡§2048Å¹¡ÊÁ´¹ñ1°Ì¡Ë
¡¦¹Åç¸©¡§1364Å¹¡ÊÁ´¹ñ2°Ì¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2ÉÜ¸©¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÌó28¡ó¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÂçºå¤Ï°û¿©Å¹Á´ÈÌ¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¤ä¤¿¤³¾Æ¤Å¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÆÃ¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¹Åç¤âÅ¹ÊÞ¿ô¤Ç¤ÏÂçºåÉÜ¤ËÎô¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â2ÈÖÌÜ¤Î¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¸©¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Ã±½ã¤ÊÅ¹ÊÞ¿ô¤Ç¤ÏÂçºå¤Î¤Û¤¦¤¬¹Åç¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¿Í¸ý¤¢¤¿¤ê¤ÎÅ¹ÊÞÌ©ÅÙ¡×¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î¡Ö¿Í¸ý¿ä·×¡Ê2021Ç¯10·î1Æü¸½ºß¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¿Í¸ý¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤È¤ÎÈæ³Ó»þÅÀ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎáÏÂ3Ç¯¡Ê2021Ç¯¡Ë»þÅÀ¤Î¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂçºåÉÜ¡§Ìó880Ëü¿Í
¡¦¹Åç¸©¡§Ìó278Ëü¿Í
¤³¤ì¤ò´ð¤Ë¡¢10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÂçºåÉÜ¡§2048Å¹¡à880Ëü¿Í¡ß10Ëü¿Í¡áÌó23.3Å¹
¡¦¹Åç¸©¡§1364Å¹¡à278Ëü¿Í¡ß10Ëü¿Í¡áÌó49.1Å¹
¹Åç¤ÏÂçºå¤ÎÌó2ÇÜ¤ÎÅ¹ÊÞÌ©ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¸ý¤¢¤¿¤ê¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¹Åç¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥½ー¥¹¤Î»Ù½ÐÎÌ¤Ç¤Ï¹Åç¤¬Âçºå¤ò¾å²ó¤ë
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Ê¸²½¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥½ー¥¹¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº¡Ê2023Ç¯ ÅÔ»Ô³¬µéÊÌÉÊÌÜÊÌ»Ù½Ð¶â³Û¡Ë¤Î¡Ö¥½ー¥¹¡×¤ÎÇ¯´Ö»Ù½Ð³Û¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢²È·×Ä´ºº¤ÎÉÊÌÜÊÌ»Ù½Ð¶â³Û¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸©Ä£½êºß»Ô¤ª¤è¤ÓÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»ÔÊÌ¤Î½¸·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤ÎÇ¯´Ö¤Î¥½ー¥¹¤Î»Ù½Ð¶â³Û¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦Á´¹ñÊ¿¶Ñ¡§613±ß
¡¦¹Åç»Ô¡§822±ß
¡¦Âçºå»Ô¡§682±ß
Âçºå»Ô¤âÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹Åç»Ô¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤êÌó200±ß¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á
¹Åç¤ÈÂçºå¤Ï¤É¤Á¤é¤âÆÈ¼«¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Ê¸²½¤ò»ý¤Á¡¢Âçºå¤Ïº®¤¼¾Æ¤¡¢¹Åç¤Ï½Å¤Í¾Æ¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¿ô¤Ç¤ÏÂçºå¤¬¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÅ¹ÊÞÌ©ÅÙ¤Ç¤Ï¹Åç¤¬Ìó2ÇÜ¤È¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë²È·×Ä´ºº¤Î¥½ー¥¹»Ù½Ð³Û¤â¹Åç¤¬Âçºå¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿Ç»¸ü¤Ê¿©Ê¸²½¤¬¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î¸ÄÀ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
