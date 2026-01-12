SWEET STEADY白石まゆみ「満開の景色を見たい」夢の舞台に意欲 新曲「カワイイコレクション」が話題【カワコレTGC】
【モデルプレス＝2026/01/12】■「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」（以下、カワコレTGC）」(1月11日、ツインメッセ静岡）
イベント終演後、7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（奥田彩友／音井結衣／栗田なつか／塩川莉世／庄司なぎさ／白石まゆみ／山内咲奈）が報道陣の取材に応じた。
【写真】ふるっぱー妹分、メンカラ衣装で美脚スラリ
キャッチーな歌詞と振り付けがSNSを中心に話題を呼んでいる新曲「カワイイコレクション」などを披露。塩川莉世は「（イベント名が）カワイイラボコレクションということで、今日のイベントにぴったりな曲だなと思って、みんなで頑張ろうねって話していました。すごくすごく楽しかったです」と笑顔を見せた。
「今年楽しみにしていることは？」と聞かれた白石まゆみは、4月4日と5日に控える2周年アニバーサリーライブを挙げ「私たちだけ、単独で幕張メッセに立つのは夢でした。完売させて、すいでぃー（※ファンの名称）の満開の景色を見たいです。メンバーともたくさん話していて、幸せな時間に絶対にします」と意気込みを語った。
東京ガールズコレクション（TGC）と、アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.（カワラボ）がタッグを組んだ「カワコレTGC」のコンセプトは「KAWAIIで世界を埋めつくす」。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHなどカワラボのメンバーが集合し、TGCプロデュースによるファッションショーや、ライブパフォーマンスを行う。なお古澤⾥紗（CUTIE STREET）と⼤川世莉（KAWAII LAB. SOUTH）は、怪我により出演を⾒合わせた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆4月に「SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE」開催
◆「カワコレTGC」KAWAII LAB.×TGCが初コラボレーション
