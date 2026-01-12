鮫島克駿騎手（２９）＝栗東・フリー＝は、１月１２日の京都６Ｒ（４歳上１勝クラス、ダート１８００メートル＝９頭立て）でレディゴディヴァに騎乗して１着となり、７７６６戦目でのＪＲＡ通算６００勝を達成した。史上８６人目、現役３２人目。

佐賀県出身の鮫島駿騎手は１５年３月にデビューし、毎年コンスタントに勝ち星を挙げて活躍している。これまでＪＲＡの重賞は１４勝をマーク。今後はまだ成し遂げていないＧ１レース制覇に期待がかかる。

鮫島駿騎手「うれしいです。ほっとしています。今日の朝一のジョッキールームで、同じ５９９勝だった古川吉洋騎手と、『どっちが先にあと１つ勝つかな』と話していて、後輩の僕が先に達成できて良かったです（笑）。絶対負けないようにと思っていました。５００勝してから６００勝するまでは、自分の中でも苦しいシーズンというか、勝てない時期が続いたりもしていたのですが、いつも頑張ってくれている馬たちや、たくさんの関係者の方々のおかげで勝つことができました。けがなく騎乗すること、自分自身も安全な騎乗を心がけていきたいです。Ｇ２とＧ３は昨年も勝たせてもらったのですが、Ｇ１はまだ手が届いていないので、今年は勝てるように頑張りたいです」