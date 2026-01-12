巨人から現役ドラフトで日本ハム入りした菊地大稀投手（２６）が１２日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で初めて練習した。「すごくいい環境で、自分をもう１度成長させてくれる素晴らしい場所だなと思います」と笑顔を見せた。

これまでは長野県内で自主トレを敢行。「今年はキレを出してというテーマであったので、そのトレーニングたくさんやってきました」と納得の表情。「平均球速を１５０キロ中盤ぐらいには最終的にはしたい」と目標を明かした。

この日は桐蔭横浜大の先輩・斎藤友貴哉投手（３１）と対面。「優しい先輩なので、色々わからないことだったりとか、色々聞いていきたいなと思ってます」と頼りになる存在。「勝っている試合、接戦だったり。そこで投げるのがもう期待してくれてるところだと思う」と勝ちパターンでの登板を目指し、斎藤との“桐蔭横浜大リレー”も「そうなったら、最高です」と話した。

巨人時代は２３年に５０試合登板を果たすなど活躍したが、ヒーローインタビューは未経験。「お立ち台に立ったことないんで、友貴哉さんと一緒に立ったりとかしてみたいですね」と思い描く。斎藤はお立ち台でのトークも好評だが、「そっちの方も頑張ります」とプレーでもしゃべりでも先輩超えを目指す。