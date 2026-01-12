料理愛好家でタレントの平野レミ（78）が12日放送のNHKの料理番組「平野レミの早わざレシピ 10周年感謝祭SP」（前8・15）に生出演。斬新すぎる行動にスタジオを驚かせた。

2015年12月29日に放送がスタートした同番組。放送10周年を迎え、計20回放送。これまで料理愛好家の平野レミが270以上の料理を紹介。その中で反響のあったレシピをベストテン形式で紹介し、ゲストの女優・北川景子らと調理した。

アクセス数2万超えという第8位の「安心豆腐」を作る途中、平野が「私は杏仁じゃないの、安心なの」と話すと、北川が「安心はどういう意味が？」と質問。すると、平野は「奥さん、奥さん」と呼びかけ、マネジャーの女性からカンペを奪うと、カンペに書かれた「低カロリーだから安心 安い豆腐だからお金かからず安心 固まらせる手間がいらなくて安心 料理できない人も簡単だから安心 火を使わないから安心」とカンペを読み上げ、平野は「安心がいっぱい詰まった安心豆腐」と説明した。

これに、別室でモニターを見守る「ハライチ」澤部佑は「カンペ、出しちゃえばいいんだ」と大胆な行動に衝撃。進行の中山秀征も「初めて見た」。ゲストの三谷幸喜氏は「カンペの意味がない。読め！と。その手があった」と感心しきり。

これには、ネットでも「カンペを表示テロップ代わりに使うという荒業」「カンペ凄いな」「カンペを引っ張って視聴者に読ませる荒業やってワロタ」「視聴者にカンペを読ませるレミさま。。。確かに、字がとても美しい」「笑った」「カンペの意味がない」「カンペをフリップとして使う平野レミ大先生」などの声が上がった。