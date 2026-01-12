前足なめる→頭をなでる…順番のはずが！？ 猫さま、毛づくろい中に舌が先に出る“手順ミス”「癒やされる」「笑った」と3万人悶絶
猫が前足をぺろりと舐め、その手で顔や頭をなでる――おなじみの毛づくろいは、清潔さを保つためだけでなく、心と体を落ち着かせる大切な習慣です。けれど、時々その“手順”が、ちょっぴり迷子になることも。今回話題になったのは、そんな一瞬のズレがかわいさを加速させた「める」ちゃん（3歳・女の子）のセルフグルーミングでした。
「ちょいちょいペロるタイミング間違えてる」。そんなコメントが添えられた、19秒ほどの動画に映っているのは、くつろいだ様子で毛づくろいをするめるちゃんの姿です。
まずは前足を舌で丁寧に舐め、しっかりと唾液をつけます。準備は万端。
次に、その前足で頭をなでるようにして、頭まわりの毛づくろいへ――ここまでは、教科書どおりの流れでした。
ところが、その最中。「前足を舐める→頭をなでる」という順番のはずが、頭をなでている途中で、なぜか舌がペロッとフライングします。そのまま何ごともなかったかのように、再び前足を舐めて…と思いきや、またしても頭部の毛づくろい中に舌がペロリ。思わず「今は手の番だよ」と声をかけたくなります。
几帳面なようで、どこか抜けている――。そんなめるちゃんの姿に「かわいすぎる」と悶絶する声が集まり、投稿には3万件超の“いいね”が寄せられています。投稿したXユーザー・めるちゃんだよ（@nekowoagameyo11）さんに、お話を伺いました。
完璧なはずが…思わずツッコミたくなる瞬間
ーー撮影時の状況について教えてください。
「乗っているのはコスメワゴンの上です。とてもリラックスしていて、のんびりと毛づくろいをしていました」
ーーこの光景を目にした感想は？
「一生懸命に毛づくろいをしているのと、ペロペロのタイミングが間違っているのが微笑ましくて、ほっこりした気持ちになりました」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「しばらくペロペロしたあと、部屋を散歩しにいきました」
ーーめるちゃんの魅力“ベスト3”を教えてください。
「もふもふの毛、大きな目、そしてなによりツンデレなところです。ふだんはツンツンしているときが多いのですが、そのぶん貴重なデレのときの幸せが大きいですね。完全に振り回されています（笑）」
この投稿には、思わずクスッとしてしまう声や、何度も見返してしまったというコメントが相次ぎ、リプライ欄は癒やしムードに包まれました。
「癒やされる〜」
「エアーぺろぺろ」
「ひゃ〜愛らしい」
「声出して笑った」
「フライングペロペロが入ってる」
「先にペロッとしちゃっていますね」
「かわいすぎてリピートしまくった」
「かわいいー！ 何回ループ再生したか」
「タイミング間違えペロから時短頭＆同時ペロにレベルアップしてた」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）