猫が前足をぺろりと舐め、その手で顔や頭をなでる――おなじみの毛づくろいは、清潔さを保つためだけでなく、心と体を落ち着かせる大切な習慣です。けれど、時々その“手順”が、ちょっぴり迷子になることも。今回話題になったのは、そんな一瞬のズレがかわいさを加速させた「める」ちゃん（3歳・女の子）のセルフグルーミングでした。



【動画】「舌出ちゃってるよ」フライングする猫さん

「ちょいちょいペロるタイミング間違えてる」。そんなコメントが添えられた、19秒ほどの動画に映っているのは、くつろいだ様子で毛づくろいをするめるちゃんの姿です。



まずは前足を舌で丁寧に舐め、しっかりと唾液をつけます。準備は万端。



次に、その前足で頭をなでるようにして、頭まわりの毛づくろいへ――ここまでは、教科書どおりの流れでした。



ところが、その最中。「前足を舐める→頭をなでる」という順番のはずが、頭をなでている途中で、なぜか舌がペロッとフライングします。そのまま何ごともなかったかのように、再び前足を舐めて…と思いきや、またしても頭部の毛づくろい中に舌がペロリ。思わず「今は手の番だよ」と声をかけたくなります。



几帳面なようで、どこか抜けている――。そんなめるちゃんの姿に「かわいすぎる」と悶絶する声が集まり、投稿には3万件超の“いいね”が寄せられています。投稿したXユーザー・めるちゃんだよ（@nekowoagameyo11）さんに、お話を伺いました。



完璧なはずが…思わずツッコミたくなる瞬間

ーー撮影時の状況について教えてください。



「乗っているのはコスメワゴンの上です。とてもリラックスしていて、のんびりと毛づくろいをしていました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「一生懸命に毛づくろいをしているのと、ペロペロのタイミングが間違っているのが微笑ましくて、ほっこりした気持ちになりました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「しばらくペロペロしたあと、部屋を散歩しにいきました」



ーーめるちゃんの魅力“ベスト3”を教えてください。



「もふもふの毛、大きな目、そしてなによりツンデレなところです。ふだんはツンツンしているときが多いのですが、そのぶん貴重なデレのときの幸せが大きいですね。完全に振り回されています（笑）」



この投稿には、思わずクスッとしてしまう声や、何度も見返してしまったというコメントが相次ぎ、リプライ欄は癒やしムードに包まれました。



「癒やされる〜」

「エアーぺろぺろ」

「ひゃ〜愛らしい」

「声出して笑った」

「フライングペロペロが入ってる」

「先にペロッとしちゃっていますね」

「かわいすぎてリピートしまくった」

「かわいいー！ 何回ループ再生したか」

「タイミング間違えペロから時短頭＆同時ペロにレベルアップしてた」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）