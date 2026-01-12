「最新N-WGN」6年目の進化とは！

2025年9月26日、ホンダは軽自動車のハイトワゴン「N-WGN（エヌワゴン）」の一部改良モデルを発売しました。

これに合わせ、特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」と新グレード「ファッションスタイル」を追加しています。

一体どのようなモデルに進化したのでしょうか。

N-WGNの初代モデルは「後席の乗員が足を組める広さ」を目指し、2013年に登場しました。

当時は軽自動車にもさらなるゆとりが求められ、後席スライド機能はもちろん、ハイトワゴンやスーパーハイトワゴンなど全高の高いモデルが支持されていた時代。その流れを汲んで発売されたN-WGNは着実にファンを増やし、2019年には現行型となる2代目へとモデルチェンジを果たしています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1675-1725mm、ホイールベースは2520mmを確保。パワートレインは660cc直列3気筒の自然吸気（NA）エンジンとターボエンジンの2種類から選択可能で、トランスミッションは全車CVTを採用しています。

駆動方式はFFと4WDが用意され、燃費性能（WLTCモード）は23.1km／L（NA・FF）を実現しました。

直近の一部改良では、安全運転支援システム「Honda SENSING」に「近距離衝突軽減ブレーキ」を追加。衝突の恐れがある際にブレーキを制御し、被害を軽減する機能が加わり、安全性が向上しています。

また、パーキングセンサーを車両前方にも備えたことで、障害物との接近をブザーやマルチインフォメーションディスプレイでより確実に知らせてくれるようになりました。

インテリアでは、マルチインフォメーションディスプレイの表示情報を集約して視認性を高めたほか、メーターを7インチTFT液晶に変更。Honda SENSINGの作動状態などが一目で把握できるなど、使い勝手を向上させています。

ラインナップにおいては、特別仕様車「ブラックスタイル」と新グレード「ファッションスタイル」の追加が大きな注目点です。

N-WGNは、親しみやすい標準モデルの「N-WGN」と、精悍な「N-WGNカスタム」の2つの個性に分かれます。

N-WGNカスタムをベースとするブラックスタイルは、高級感のあるベルリナブラック塗装のフロントグリルモールやフォグライトガーニッシュ、専用アルミホイールを装備。内装もピアノブラック塗装のオーナメントパネルで統一され、上質で引き締まった空間を演出しました。

一方、ファッションスタイルは標準モデルに追加された新グレードで、柔らかな雰囲気が特徴です。

オフホワイトのドアミラーやドアハンドル、さらにボディ同色とオフホワイトを組み合わせた2トーンホイールキャップなど、自分らしいコーディネートを楽しめる仕上がりとなっています。

価格（消費税込）は、N-WGNが157万6300円から。ブラックスタイルは197万8900円から212万4100円、ファッションスタイルは167万5300円から182万500円です。

※ ※ ※

軽自動車は利便性や燃費が重視されがちですが、毎日使うものだからこそ、自分らしいスタイルにこだわることでカーライフはより楽しくなります。

クールさを際立たせたブラックスタイルと、日常を彩るファッションスタイルといったように選択肢が広がったN-WGNは、単なる移動の道具を超え、生活をより豊かに彩る“最高の相棒”になってくれるでしょう。