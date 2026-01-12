¡Ö»ä¤¬19ºÐ¤Î»þ¤è¡×56ºÐ¡¦»³ºé¥È¥ª¥ëà¶á±Æá¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡ª¡Ö¤¦¤Ò¤ç¡¼¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥È¥ª¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤¬À¨¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¿·À®¿Í¤Ø¤ª½Ë¤¤¤ò
¡¡2000Ç¯Âå¤Ë¡Ö¥ª¥Í¥¨¡×¥¥ã¥é¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦»³ºé¥È¥ª¥ë¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12Æü¤ÎàÀ®¿Í¤ÎÆüá¤Ë¸ø³«¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢¿·À®¿Í¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö²èÁü1¤Ï¡¢»ä¤¬19ºÐ¤Î»þ¤è(37Ç¯Á°)¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿1ËçÌÜ¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¶¡¼¤Ë¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯»Ñ¤Î½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¡Ö²èÁü2¤Ï¡¢¸½ºß¡¢56ºÐ¤Î»ä¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¶á±Æ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º£¤ÈÀÎ¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤¦¤Ò¤ç¡¼¥¤¥±¥á¥ó¤µ¤ó¡¡º£ÀÎ¡ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¡¡Á¤¤¡×¡Ö»³ºé¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö56ºÐ¤â¤º¤Ã¤È¥È¥ª¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤¬À¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£