¡Ö¤ï¤Ã¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¿åÃå¡×Dream Amià·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡©ÂçÃÀ¥Ó¥¥Ëá¤Ç¥Ó¡¼¥Á¹ßÎ×¡ª¡Ö¤¨¡Á¡¢¤É¡¼¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î!?¡×¡ÖÃå¤ë¤ÎÂçÊÑ¤½¤¦!!¡×
¡Öº£²¿ºÐ¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¼ã¤µ¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¸µE-girls¤Ç²Î¼ê¤ÎDream Ami¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à´ñÈ´¤Ê¿åÃå»Ñá¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿åÃå¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ãå¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åê¹Æ¤¹¤ë♡♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥Ó¥¥Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¾å²¼¤¬°ìÉôà·Ò¤¬¤Ã¤¿á¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿åÃå¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤ò»ý¤Á¥Ó¡¼¥Á¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤Ã¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¿åÃå¡£Ãå¤ë¤ÎÂçÊÑ¤½¤¦!!¡×¡Ö¤¨¡Á¡¢¤É¡¼¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î!?¡×¡Ö¿åÃå¤¬¡¢ÇÉ¼ê¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤Í¤Ã¡Á(¾Ð)µï¾ì½ê¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ë¡×¡ÖÀ¨¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤òÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁêÅö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£²¿ºÐ¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¼ã¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£