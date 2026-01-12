Ì«Àî¿ÆÊý¡Ö¼«Ê¬¤âÊÙ¶¯¡×¡¡26ÆüÉÕ¤ÇÉô²°·Ñ¾µ¡¢»Õ¾¢¤Ë
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¾ïÈ×»³Éô²°¤ò26ÆüÉÕ¤Ç·Ñ¾µ¤·¤ÆÌ«ÀîÉô²°¤Î»Õ¾¢¤Ë¤Ê¤ëÌ«Àî¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Øµ®·Ê¾¡¡Ë¤¬½é¾ì½ê2ÆüÌÜ¤Î12Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÆâ¤ÎÁêËÐÇîÊª´Û¤Ç¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÎ×¤ß¡ÖÎÏ»Î¤Ë¼«Ê¬¤âÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤Éô²°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë¾ïÈ×»³¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ëÎ´»°¿ù¡Ë¤¬ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñÄêÇ¯¤Î65ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢Ì«Àî¿ÆÊý¤¬29ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦¡£¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ëÎÏ»Î¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤¤ÎÏ»Î¤Ë¤Ï¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤òµó¤²¤¿¡£ÆÍ¤¡¢²¡¤·¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¤Ã¤¿Ì«Àî¿ÆÊý¤Ï¡Ö¡ÊÂ¾¤ÎÎÏ»Î¤Ï¡Ë²¡¤·¤¬¶¯¤¤¤È¸À¤¦¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¶¯¤¤¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£