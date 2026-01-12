元巨人の投手、山口俊氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＳＨＵＮｃｈａｎ」を１２日までに更新し、元同僚の小林誠司捕手の魅力について語った。

山口氏が「絶対的な信頼がある」と小林を評価したのは、その捕手としての技術。武器であったフォークボールの投球について触れ、「ブロッキングが苦手なキャッチャーだとランナーが三塁に居る時に投げづらくて、球が浮いてしまう」と吐露。しかしながら小林は「真ん中でワンバウンドしても止めてくれる。思い切ってフォークが投げられる」とそのブロッキング技術を高く評価した。

さらに、女房役としてのリードにも言及。「ピッチャーの本質を活かしてくれる。自分が投げたいボールを優先的にしてサインを出してくれる」とした。データではその打者がスライダーが苦手と出ていても、データ重視になりすぎず、投手によって配球を変え、山口氏の場合は得意球の「フォーク」のサインを出していたという。また、「リズムがいい」と評価。「（投手からの）ボールを取ってから返す、座る、サインを出す、このリズムが全部早い。タイミングがすごい好き」と誠司愛を口にした。

ピンチの際にマウンドに来る時の小林の様子も暴露。「俊さん、ヤバいって。フォーク高いって！何してんすか？」とかなりフランクな会話がされていることも明かした。

おもちゃのゴム製ゴキブリやヘビを持っていて、人のバッグに忍ばせるイタズラをする一面などは、Ｇ党も知るところ。山口氏は「先輩にも後輩にも好かれる」と小林を評し、「イケメンだからもったいない。捕手だとマスクで顔が隠れるから。ショートとかだったらもっと人気が出てたと思う。マスクがもったいない」と笑った。