ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１２日、今月２３日に召集予定の通常国会冒頭で高市早苗首相が衆院の「解散」を検討していることを報じた。

スタジオには政治ジャーナリストの田崎史郎氏が生出演。番組では今回の報道を受けた野党の反応を伝えた。

その中で田崎氏は「今回の解散（報道）については、昨日夜のテレビ番組で（国民民主党の）玉木（雄一郎代表）さんは、予算案に賛成する確約はできなくなるかもしれない、と話をされたんです」とし「今、報道によってむしろ解散すべきではないと反対論が増えている感じて、政党においては。もし国民民主党が賛成しないとなったら、予算案は（解散して）衆院で勝てば通っても、参院で否決される」と解説した。

さらに「また各種法案も非常に成立が難しくなってくるんで果たして解散する効果があったのかという風になると思う」と指摘した。続けて「維新にも根回ししてない。国民民主党にも根回ししていない。誰も聞いていない」とし高市首相について「秘密主義なんですけれども、根回しという感覚が不足しているんじゃないかと思う」と解説した。