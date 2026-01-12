１２日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、この日スタートする月９ドラマ「ヤンドク！」に出演する俳優２人が生出演した。

この日から始まる月９ドラマ「ヤンドク！」で共演する向井理と宮世琉弥がドラマのＰＲも兼ねて生出演。向井は宮世の印象を聞かれ「言っていることがほぼ分からない」と言い出し、スタジオはザワついた。

向井は「さっきも、牛肉カットがある。３００グラム、だいたいこれぐらいだよって２６０ミリリットルぐらいのペットボトルを渡したら、『じゃあ、これに４キロ足せばいいんですね』って。そもそも肉は２キロだよ」と宮世の謎発言を暴露。

さらに向井は「ヤンドク！」の製作発表でも、「ヤンドク！」のドラマにちなんだ当て字を出演者が答えるところで、宮世がなぜか「陽土空」と当て字をしていたと指摘。「自分が今、したいことだと思った」「カタカナをつかって今やりたいことだと思った」と言い「太陽を浴びて土を感じて空に行きたい」などと答え、他の出演者を困惑させていたＶＴＲも放送され宮世も苦笑い。

また、年末の「新しいカギ」のかくれんぼ企画で、「見つけられるなら見つけてみろ！」などと宣言するシーンで「『みつけてください！』って言ってましたからね」と向井がまたも暴露。これには宮世は「台本もちゃんと読んだんですけど、読解能力が欠けている」「当て字は感情入れすぎた」と照れ笑い。

だがこれには松田元太が「同類だと思ってる」と宮世を理解。がっちり握手を交わしていた。