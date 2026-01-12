木村拓哉主演映画『教場 Requiem』の主題歌に、Uruの新曲「今日という日を」が起用！2月9日にデジタルリリースも決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Uruの新曲「今日という日を」が2月20日公開の映画『教場 Requiem』の主題歌に決定し、2月9日に配信シングルとしてリリースとなることを発表。また、2月18日にはUruのニューアルバム『tone』がリリースされることもあわせて発表された。

■「ふと立ち止まったときや躓いたときなど、この曲が誰かの背中をそっと撫でてくれたら」（Uru）

『教場』シリーズは、2020年放送のSPドラマ『教場』を皮切りに、『教場II』や鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親－教場0－』へと展開し、圧倒的な緊張感とリアリティで多くの支持を集めてきた作品。その集大成として始動した映画プロジェクトは2部作で描かれ、前編『教場 Reunion』が2026年1月1日よりNetflixで独占配信、後編『教場 Requiem』が2月20日より劇場公開される。

Uruは本シリーズにおいて、連続ドラマ『風間公親－教場0－』および前編映画『教場 Reunion』の主題歌「心得」を担当。静けさの中に揺るぎない意思を宿したこの楽曲は、風間公親という人物の内面を音楽で描き出し、シリーズの精神性を象徴する一曲として大きな反響を呼んだ。

『教場』の制作チームからは「教場とそこを経験するすべての警察官たちに、静かにかつ力強く寄り添ってくれるUruさんの歌声は、シリーズの集大成となる本作に絶対に必要なものでした」とコメントが寄せられており、念願叶っての再タッグが実現。

『教場 Requiem』の主題歌として新たに書き下ろされた新曲「今日という日を」は、作詞・作曲をUru自身が手がけ、編曲をトオミヨウが担当。風間公親の視点に立ち、教場を巣立っていく生徒たちへ静かに語りかけるように紡がれた壮大なバラード。努力を重ねながらも答えに辿り着けない日々、厳しさの奥に秘められた想い、言葉にされなかった覚悟、そして未来へと歩き出す背中を見送る感情が深い余韻とともに描かれている。

楽曲について、Uruは「今回また『教場』と新たな主題歌でご一緒させていただけることをとても嬉しく思っています。多くを語ることなく、自分で気づくための道標として発する少ない言葉の中に、実はそっと見守ってくれているという深い愛情を、この『今日という日を』に吹き込みました。ふと立ち止まったときや躓いたときなど、この曲が誰かの背中をそっと撫でてくれたらいいなと思います」とコメントしている。

なお、楽曲「今日という日を」は1月15日9時から13時に放送されるJ-WAVE『STEP ONE』にてフル尺が初オンエアされることが決定。楽曲の一部が使用された映画『教場 Requiem』予告映像も、1月12日に東宝の公式YouTubeチャンネルにて公開されているので、あわせてチェックしよう。

さらにUruは、2月18日にはニューアルバム『tone』をリリースすることも発表。本作は、前作『コントラスト』から約3年ぶりとなるアルバムで、「心得」(フジテレビ系月9ドラマ『風間公親－教場0－』主題歌)、「紙一重」(TVアニメ『地獄楽』EDテーマ)、「アンビバレント」(TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールOPテーマ)、「Never ends」(TBS系 金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌)、「手紙」(映画『雪風YUKIKAZE』主題歌)、「プラットフォーム」(TVアニメ『永久のユウグレ』OPテーマ)、そして1月19日配信リリースのback number楽曲提供による映画『クスノキの番人』主題歌のシングル「傍らにて月夜」といったドラマ・映画・アニメ・CMを彩ってきたシングル曲に加え新録曲も収録される予定。形態数は映像盤、カバー盤、通常盤の合計3形態となり、それぞれの詳細は後日発表となる。

そして2026年7月の大阪公演を皮切りに、アルバムを携えたホールツアー『Uru Tour 2026「tone」』の開催も決定。1月12日よりUruオフィシャルファンクラブ「SABACAN」会員最速先行にてチケット先行受付がスタートする。また、対象オンラインショップにてアルバム『tone』を早期予約すると、『Uru Tour 2026「tone」』ライブチケット先行予約に申し込める早期予約特典も用意されている。

映画『教場 Requiem』とともに描かれる新曲「今日という日を」、そしてアルバム『tone』やツアーへと続くUruの新たなフェーズに、ぜひ注目しよう。

■リリース情報

2026.02.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「今日という日を」

2026.02.18

ALBUM『tone』

■映画情報

映画『教場 Reunion』

1月1日（木）Netflixにて配信開始

映画『教場 Requiem』

2月20日（金）劇場公開

出演：木村拓哉

綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃、

猪狩蒼弥、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗、

佐藤仁美、和田正人、荒井敦史、高橋ひとみ

佐藤勝利、中村 蒼 ／ 小日向文世 他

原作：長岡弘樹『教場』シリーズ／『新・教場』『新・教場２』（小学館刊）

監督：中江功

脚本：君塚良一

配給：東宝

(C)フジテレビジョン (C)長岡弘樹／小学館

■ライブ情報

『Uru Tour 2026「tone」』

07/01（水）大阪・フェスティバルホール

07/26（日）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

08/12（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

09/03（木）東京・昭和女子大学人見記念講堂

09/24（木）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

10/21（水）東京・LINE CUBE SHIBUYA

■関連リンク

Uru OFFICIAL SITE

http://uru-official.com

映画『教場 Reunion』『教場 Requiem』作品サイト

http://kazama-kyojo.jp/

■【画像】「今日という日を」ジャケット画像 他

「今日という日を」ジャケット画像