¥«¥Î¥¢¤ÎÁª¼ê¤¬ÆüÅ´ºæBZvsÅìµþGB¤Î»î¹çÁ°PR¥¿¥¤¥à¤ËÅÐ¾ì¡ª

¡¡V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤Ï12Æü¡Ê·î¡Ë¡¢1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º vs Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥ºÀï¤Ë¡¢Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸¶ÅÄÛÙÎ¤¡¢»Õ²¬»íÈÁ¡¢µÜÃÏ²ÂÇµ¤Î3Ì¾¤¬¡¢18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢»°ÂðÉö¡¢²¬ÅÄÉöÆà¡¢¥ª¥±¥±¥¢¥ë¡¦¥á¥½¥Þ¥Á¤Î3Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅöÆüÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï»î¹çÁ°¤ÎPR¥¿¥¤¥à¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Áー¥à¤äÁª¼ê¾Ò²ð¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§»î¹ç³µÍ×»î¹çÆü¡§1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë½Ð±é»þ´Ö¡§13:45º¢»î¹ç³«»Ï¡§15:05½Ð¾ìÁª¼ê¡§¸¶ÅÄÛÙÎ¤¡¢»Õ²¬»íÈÁ¡¢µÜÃÏ²ÂÇµ»î¹çÆü¡§1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë½Ð±é»þ´Ö¡§12:45º¢»î¹ç³«»Ï¡§14:05½Ð¾ìÁª¼ê¡§»°ÂðÉö¡¢²¬ÅÄÉöÆà¡¢¥ª¥±¥±¥¢¥ë¡¦¥á¥½¥Þ¥Á