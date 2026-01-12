アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の倉島杏実（２０）、耼原椿（１９）、雲井紗菜（２０）、大村杏（２０）、河村優愛（１９）、福原心春（２０）が１２日、名古屋市内の熱田神宮会館で「ＳＫＥ４８ ２０２６年新成人メンバー二十歳のつどい 記念撮影会」に参加。艶やかな振り袖姿で成人を祝った。

２０歳を迎えて挑戦したいことを聞かれると「（１４期生オーディションが始まって）後輩ができるので一緒に遊びに行ったりご飯を食べに行くことが楽しみ」（福原）、「ＳＫＥ４８が大好きなのでＳＫＥ４８をもっと極める２０代にしたい。ＳＫＥ４８で１番輝きたい」（倉島）、「海外旅行に行ってみたい」（大村）、「１人旅をしてみたい」（耼原）、「モデルさんや写真撮影のお仕事にチャレンジしたい」（雲井）とそれぞれが語る中、河村は「投資をしてみたい」と財テクに興味津々。「投資のことは全然わからないのですが、新しいことに挑戦したいという心意気です」とその理由を語った。

４８グループの成人式で「自分たちは○○世代？」という質問が恒例となっているが、ネコ顔のメンバーやネコの好きなメンバーが多いということで河村は「ニャンニャン世代」、大村は「ネコ顔世代」とアピール。また選抜で活躍する２０歳のメンバーが多く、それぞれがかわいい個性を発揮していることから後輩の１３期メンバーからは「ゴージャス世代」（福原）「キラキラ世代」（耼原）「それぞれのなりたい顔世代」（雲井）という声もあがった。

そんな中、１１歳でＳＫＥ４８に入った倉島は「この世代は牾猟雖瓩韮咤烹釘苅犬鮴萋で引っ張っていきたい世代だと思っているので確定次世代」ときっぱり。「この世代でＳＫＥ４８を引っ張っていくという強い気持ちがあります」と熱い思いを語った。