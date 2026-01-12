姿勢良く座り、真剣にテレビを観始めた猫さん。ただ観ているだけではなく、『ある生き物』について学習をしていたそうで…？

微笑ましい猫さんの姿が話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「真剣に見てるお顔かわいい」「私より真面目に勉強してる」「学んだ顔してるわ」といったコメントが寄せられています。

【動画：ひとり遊びの最中に『テレビが気になった三毛猫』→映っていたのは…可愛すぎる瞬間】

ついつい視線が…

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、三毛猫の女の子「ミケ」ちゃんがテレビを夢中で観ていた時の様子。ある日、ひとり遊びの途中で動きを止めて、一点を見つめるミケちゃんの姿があったといいます。

ミケちゃんが見ていたのは、電源が点いていたテレビだったそう。一旦、目の前に転がっているおもちゃに顔を寄せたものの気になるようで、ミケちゃんの視線は再びテレビへ。一体、何が映っているのでしょうか…？

やっぱり気になる！

テレビはもういいのか、動き出したミケちゃんはモフモフなぽってりボディを見せつけながら、飼い主さんの前も通過して部屋の中をグルっと一周。唐突にひとり遊びが再開したそうですが、すぐに毛づくろいへと変わったそうです。

ぽてぽてと歩き出してからもまた立ち止まり、やはりミケちゃんはテレビが気になって仕方がない様子。するとミケちゃん、自分専用のホットカーペットへと向かい、ピシッと姿勢良くおすわり。じっくりとテレビを観始めたというのです。

学習中のミケちゃん

ミケちゃんをここまで惹きつけていたのは…、なんと『オオカミ』！生態などを紹介しているであろうテレビを観るミケちゃんの表情は真剣そのもので、まるで学習をしているようだったとか。熱心に学んでいる姿は、思わず頬が緩んでしまうほどの可愛らしさです。

動画終盤には、下からのアングルやクリームパンのような前足のアップなど、飼い主さんが撮影したミケちゃんのサービスショットも。その後、しっかりと学び終わると、押し入れの中へと去っていったミケちゃんなのでした。

投稿には「勉強家ですね！」「ミケお嬢様の佇まい美しい♡」「テレビは明るい部屋で離れて見ましょうを守ってエライ」「あーーーおててのサービスショットありがとうございます」「狼の生態を学ぶミケたんいじらしい」「気ままなミケちゃんの様子にほっこり」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、人懐こく優しいミケちゃんの日常の様子が投稿されています。愛情深い飼い主さんご家族のもとで、のびのびと暮らすミケちゃんの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。