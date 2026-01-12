郵政博物館は、東京スカイツリータウン・ソラマチにて企画展「ぼくらの昭和切手展」を2026年1月31日(土)から3月22日(日)まで開催！

昭和100周年を迎える節目の年に、かつての一大切手ブームや昭和の歴史を振り返る特別な展覧会です。

郵政博物館「ぼくらの昭和切手展」

会期：2026年1月31日(土)〜3月22日(日)

開館時間：10:00〜17:30(入場は17:00まで)

休館日：月曜日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日) ※会期中のみ

会場：郵政博物館 企画展示場(東京スカイツリータウン・ソラマチ 9階)

入館料：大人300円、小中高150円(※障害者手帳をお持ちの方と介助の方は無料)

1926年12月25日の改元から数えて、2026年は昭和100周年にあたります。

昭和の趣味を代表する「切手収集」に焦点を当て、昭和30年代に雑誌やお菓子のおまけを通じて広がったブームや、切手が映し出す昭和の歴史を紹介。

時に国のプロパガンダとなり、一方で子供たちの憧れの的となった切手と、時代とともに変化した郵便局サービスの変遷を辿ります。

本展の大きな見どころは、美術家・横尾忠則氏に関連する展示。

子供の頃から郵便文化を愛し続ける横尾氏が手がけた切手原画や風景印に加え、彼が高校1年生の時に応募した「皇太子殿下御外遊記念郵便切手図案懸賞募集作品」(現在の上皇陛下)の入選原画が初公開されます。

さらに、藤田嗣治、小磯良平、宮本三郎、谷内六郎、林静一といった著名な作家たちが描いた切手や絵はがき原画も展示され、芸術的な側面からも切手の魅力を堪能できます。

講演会・記念小型印・ワークショップ

期間中は多彩な関連イベントが実施されます。

I. 講演会「ぼくらと昭和の切手」

日時：2月28日(土)14:00〜15:30(予定)

講師：内藤陽介氏(郵便学者)

定員：40名(予定)

II. 向島郵便局による記念小型印の押印サービス

日時：1月31日(土)

※85円以上の切手を貼った押印台紙が必要です。

III. ワークショップ「昭和のおもちゃをつくろう！遊ぼう！」

時間：14:00〜16:30

(1)重ね押しスタンプで版画体験：1月31日(土)、3月22日(日)

(2)昔のすごろくで遊ぼう：2月1日(日)

(3)きいちのぬり絵で遊ぼう：2月7日(土)、2月23日(月・祝)、3月15日(日)

(4)折って遊ぼう！折り紙：2月11日(水・祝)、3月20日(金・祝)

(5)回せるかな？びゅんびゅんごま：2月15日(日)

(6)いちごのないしょのお手紙：2月21日(土)

(7)昔の紙芝居を見てみよう：3月1日(日)

(8)わらべ歌に合わせてお手玉あそび：3月8日(日)

(9)糸電話を作ってお話しよう！：3月14日(土)

(10)あやとりでスカイツリーを作ろう！：3月21日(土)

IV. 絵手紙教室

日時：2月14日(土)、3月7日(土) 14:00〜16:00

講師：一般社団法人日本絵手紙協会

2月22日は「猫の日イベント」

「猫の日」にちなんだ特別なイベントも開催されます。

オリジナル猫グッズを作ろう！

日時：2月22日(日)14:00〜16:30

猫の日記念小型印の押印サービス

猫の日にちなんだ特別な消印が登場。

※85円以上の切手を貼った押印台紙をご持参ください。

郵政博物館「ぼくらの昭和切手展」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 切手が映し出す昭和の歴史を紹介！郵政博物館「ぼくらの昭和切手展」 appeared first on Dtimes.