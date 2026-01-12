タカラスタンダードは、創業110周年記念企画「タカラ放浪(ホーロー)記」の新コンテンツとして、北海道住みます芸人「アライヒカリ」が出演するWEB限定動画を2026年1月9日(金)より公開しました。

道内最大規模の空間展示を誇る札幌中央ショールームを舞台に、進化し続ける水回り商品の魅力を紹介します。

タカラスタンダード「タカラ放浪(ホーロー)記」北海道編

公開日：2026年1月9日(金)

出演：北海道住みます芸人「アライヒカリ」

撮影場所：タカラスタンダード札幌中央ショールーム

動画URL：https://youtu.be/cqmvxvn-his

特設サイト：https://www.takara-standard.co.jp/brand/yoshimoto/yoshimoto_sumimasu.html

「タカラ放浪(ホーロー)記」は、47都道府県に住む「よしもと住みます芸人」が、全国約160カ所にあるタカラスタンダードのショールームを訪問する企画。

地域密着型のショールーム展示と、地域の魅力を発信する芸人がコラボレーションし、各地域のお悩みに合わせた商品を体感します。

今回は、北海道で活動する「アライヒカリ」が登場。

札幌中央ショールームにて、ホーローの魅力や機能性、デザイン性を存分に体験しました。

最新の水回り商品を体験

動画内では、システムキッチン「トレーシア」を見学。

アライヒカリさんは、工夫された収納や動線を意識した設計に興味津々の様子。

ホーローならではの清掃性や耐久性を実際に体感し、驚きの表情を見せました。

別シリーズの「リフィット」では、リフォーム対応力を学ぶクイズに挑戦。

楽しみながら商品の特徴を学べる内容となっています。

浴室展示コーナーでの一コマ。

北海道の厳しい冬でも快適に過ごせる高い保温性を確認し、その暖かさに感動の声が上がりました。

洗面化粧台「ファミーユ」の体験。

収納力や清掃性など、女性目線で嬉しい機能に触れ、「これ欲しい！」と笑顔を見せる場面も。

北海道住みます芸人「アライヒカリ」

北海道江別市出身。

NSC札幌1期生として活動し、得意の歌やイラストを活かしたネタでメディアやライブに出演中。

今回の動画の最後でも、お礼として「北海道あるある」を歌ネタで披露し、温かい雰囲気で締めくくりました。

タカラスタンダード「タカラ放浪(ホーロー)記」北海道編の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水回り商品の魅力を紹介！タカラスタンダード「タカラ放浪記」北海道編 appeared first on Dtimes.