ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、使わないときは薄くコンパクトに折りたたむこともできる、ディズニーデザイン「織り柄が美しいジャカード素材の眼鏡ケース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「織り柄が美しいジャカード素材の眼鏡ケース」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：1,980円（税込）

サイズ：幅約16、奥行約6、高さ約5.5cm

折りたたみ時：幅約16、奥行約5.8、高さ約1.2cm

主材：ポリエステル、再生繊維、鉄

※折りたたんだ状態でフレーム幅約14.5cm、フレーム高さ約5cm、厚み約3cm以内のメガネが収納できますが、形状によっては収まらない場合があります。

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

高級感のある織り地で大人っぽい雰囲気の眼鏡ケース。

キャラクターモチーフも織りで表現しています！

眼鏡を入れないときは折りたたんでコンパクトにしておくことができるので持ち歩き時に重宝しそう◎

眼鏡クロスもセットになっています。

デザインは全部で4種類がラインナップ。

ミッキーモチーフ

© Disney

グレーを基調とした「ミッキーモチーフ」の眼鏡ケース。

楽譜や星などが一面にデザインされ、ロマンティックな雰囲気に仕上げられています☆

音符の一部がさりげなくミッキーモチーフになっているのもポイント。

© Disney

白やゴールドの糸に、黒の糸がアクセントになっています。

モチーフデザインなので、世代問わず使いやすそう◎

クラシック・プー

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard

「クラシック・プー」デザインの眼鏡ケース。

深めのグリーンが基調で、額縁風のアートが素敵！

額縁に入った様々な「クラシック・プー」の姿が楽しめます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

それからワンポイント刺繍の「クラシック・プー」は、ハニーポットの中に手を入れた姿。

ちょこんと座っている姿にもほっこりと癒されます。

ベル

© Disney

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」の眼鏡ケース。

パープル×ゴールドのシックな配色使いが上品で素敵☆

バラや本など、『美女と野獣』の劇中に登場するキーアイテムもデザインされています。

© Disney

「ベル」はシルエットで表現。

「ベル」のシルエットにはオレンジ色の糸が使用されています。

ふしぎの国のアリス

© Disney

『ふしぎの国のアリス』デザインの眼鏡ケース。

一面には、お花やトランプのマークなどがあしらわれ、『ふしぎの国のアリス』の世界観たっぷり！

さりげなく「白うさぎ」や「チェシャ猫」のシルエットも。

© Disney

「アリス」もシルエットで表現されています。

劇中でもお馴染みのお辞儀をしている「アリス」の可愛らしい姿です。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

＜使用イメージ＞

折りたたんだ状態でフレーム幅約14.5cm、フレーム高さ約5cm、厚み約3cm以内のメガネが収納できます。

眼鏡クロス付きなのもうれしいポイント◎

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

眼鏡を入れていないときはコンパクトに。

表面には、ネクタイにも使用する織り地が使用され、繊細に柄を表現しています。

自分用にはもちろん、プレゼントにも喜ばれそう。

使わないときは薄くコンパクトに折りたたむこともできる、ディズニーデザイン「織り柄が美しいジャカード素材の眼鏡ケース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

