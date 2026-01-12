ジュエリーブランド「ケイウノ」では、大切な想いやエピソードをもとに、ディズニーキャラクターや作品をテーマにしたオーダーメイドジュエリーを展開中。

婚約指輪やネックレス、ブレスレットなど、これまでに手がけられた数はなんと6万点以上。

世界に一つだけのデザインで、「あの瞬間」や「大好きな物語」がジュエリーというかたちで永遠の思い出になります。

今回はそんなケイウノのオーダーメイドジュエリーの中から、『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」をモチーフにしたアイテムを紹介していきます☆

ケイウノ ディズニー「ティンカー・ベルデザイン オーダーメイドジュエリー」ストーリー

長年ケイウノでは、お客さまのディズニー作品への想いやエピソードをもとに、職人がオーダーメイドでジュエリーを製作してきました。

それぞれに持ち主の想い出が息づく、特別な一点ものです。

今回は、『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」をモチーフにしたジュエリーと、特別なオーダーストーリーを紹介。

それぞれのデザインに込められた想いや、宿る物語を紹介していきます。

祖母から譲り受けた石が美しく輝く「ティンカー・ベル」のペンダント

輪が重なり合うデザインは、「ティンカー・ベル」が魔法をかけて飛んでいるような動きをイメージ。

「ティンカー・ベル」は小さいながらも表情まで繊細に表現しています。

Customer’s Story

オーダーしてから8年経つ今もお気に入りで、日常的に身に着けています。

祖母から譲り受けた石を使用しているので、形見として大切に使えている事が嬉しいです。

「ピクシー・ホロウ」の世界へ…色彩豊かな『ティンカー・ベル』ネックレス

お持ちの宝石を使用し、「ピクシー・ホロウ」をイメージしてデザイン。

花は樹脂で鮮やかに、羽は七宝で透明感を表現。

360度どこから見ても美しいのがポイントです。

Customer’s Story

大好きな「ティンカー・ベル」をモチーフに、球体の形で作りました。

花の上に座る姿が作品のイメージにぴったりで仕上がりに大満足。

身に着けた時は気分が上がります。

ケイウノ、ディズニーモチーフジュエリーの独自資格者 全国50名

ケイウノは、2010年からディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきました。

ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度が設けられています。

有資格者は全国に約50名在籍し、オリジナルバッジを保持しています。

ディズニーデザインのオーダーメイドは、次のステップで提供されています。

【STEP1】デザイン提案：気軽にオーダメイドを楽しめる「アレンジオーダー」から、理想をカタチにする「フルオーダー」まで、お客さまに合わせてデザインを提案。

【STEP2】原型を確認：注文後、完成品にご満足いただけるよう原型を確認する機会が設けられています。もしイメージと違っても無料で修正できます。

【STEP3】商品のお渡し：想いをこめて製作したジュエリーは、一生の宝物に。永く愛用できるよう、アフターサービスは永久無料となっています。

手元にある宝石を使用してデザインした世界に一つだけの「ティンカー・ベル」がモチーフのジュエリー。

ケイウノ ディズニー「ティンカー・ベルデザイン オーダーメイドジュエリー」ストーリーの紹介でした☆

