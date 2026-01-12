ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します☆

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

登場時期：2026年1月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年1月もセガプライズに「スヌーピー」がラインナップ。

カラフルなマスコットや大きなぬいぐるみ、ユニークなコスチュームデザインのグッズなどが展開されます！

SNOOPY(TM) マスコット あおむけポーズ カラフル

登場時期：2026年1月9日より順次

サイズ：全長約9×8×10cm

種類：全6種（オレンジ、ピンク、パープル、ターコイズ、スカイブルー、グリーン）

仰向けポーズの「スヌーピー」をマスコットで表現。

のんびりくつろいでいるような姿にも癒やされる、キュートなプライズです。

全6種のデザインで、パステル調のカラーもポイント。

淡い色味もかわいらしく、お気に入りや推しのカラーで集めたくなります！

SNOOPY(TM) LLぬいぐるみ なかよしハグ

登場時期：2026年1月9日より順次

サイズ：全長約24×20×35cm

「スヌーピー」と「ウッドストック」が、ギュッとハグする姿を表現した大きなぬいぐるみ。

ふたりの仲良しな様子が伝わってくるようなグッズです☆

約35センチの大ボリュームで、存在感もたっぷり。

「スヌーピー」ファンにはたまらない、優しい気分になれそうなぬいぐるみになっています！

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ 〜バーガーショップ〜

登場時期：2026年1月16日より順次

サイズ：全長約11×11×15cm

種類：全3種（スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ウッドストック）

ハンバーガーショップ店員のユニフォームを着たデザインの「スヌーピー」たち。

お揃いの帽子や蝶ネクタイ姿で、ポップなカラーリングのユニフォームを着ています。

「スヌーピー」たちが働くハンバーガーショップの楽しい様子が伝わってきそうなぬいぐるみ。

揃えて飾りたくなる、楽しい「スヌーピー」グッズです☆

カラフルな「スヌーピー」や「ウッドストック」との仲良しぬいぐるみなど、3つのプライズがラインナップ。

セガプライズの「スヌーピー」グッズは、2026年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

