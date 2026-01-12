カラフルな仰向けポーズのマスコットなど3種！セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します☆
セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ
登場時期：2026年1月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2026年1月もセガプライズに「スヌーピー」がラインナップ。
カラフルなマスコットや大きなぬいぐるみ、ユニークなコスチュームデザインのグッズなどが展開されます！
SNOOPY(TM) マスコット あおむけポーズ カラフル
登場時期：2026年1月9日より順次
サイズ：全長約9×8×10cm
種類：全6種（オレンジ、ピンク、パープル、ターコイズ、スカイブルー、グリーン）
仰向けポーズの「スヌーピー」をマスコットで表現。
のんびりくつろいでいるような姿にも癒やされる、キュートなプライズです。
全6種のデザインで、パステル調のカラーもポイント。
淡い色味もかわいらしく、お気に入りや推しのカラーで集めたくなります！
SNOOPY(TM) LLぬいぐるみ なかよしハグ
登場時期：2026年1月9日より順次
サイズ：全長約24×20×35cm
「スヌーピー」と「ウッドストック」が、ギュッとハグする姿を表現した大きなぬいぐるみ。
ふたりの仲良しな様子が伝わってくるようなグッズです☆
約35センチの大ボリュームで、存在感もたっぷり。
「スヌーピー」ファンにはたまらない、優しい気分になれそうなぬいぐるみになっています！
SNOOPY(TM) ぬいぐるみ 〜バーガーショップ〜
登場時期：2026年1月16日より順次
サイズ：全長約11×11×15cm
種類：全3種（スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ウッドストック）
ハンバーガーショップ店員のユニフォームを着たデザインの「スヌーピー」たち。
お揃いの帽子や蝶ネクタイ姿で、ポップなカラーリングのユニフォームを着ています。
「スヌーピー」たちが働くハンバーガーショップの楽しい様子が伝わってきそうなぬいぐるみ。
揃えて飾りたくなる、楽しい「スヌーピー」グッズです☆
カラフルな「スヌーピー」や「ウッドストック」との仲良しぬいぐるみなど、3つのプライズがラインナップ。
セガプライズの「スヌーピー」グッズは、2026年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
