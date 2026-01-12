◇大相撲初場所2日目（2026年1月12日 両国国技館）

24年の元学生横綱で幕下最下位格付け出しのトワードルジ・ブフチョローン改め和歌ノ富士（24＝春日野部屋）が、東三段目筆頭の隠岐の浜（28＝八角部屋）をすくい投げで下し、プロ初白星を挙げた。

「昨日から緊張した。前に出られなかった」。立ち合いから攻め込まれたが、左を差して豪快なすくい投げでデビュー戦を飾った。

モンゴル出身の和歌ノ富士は日体大柏高（千葉）でレスリング高校日本一に輝き、大学から相撲に転向。学生選手権のほかに昨年12月の全日本選手権でも準優勝の実績がある。

昨年2月から研修生として部屋で稽古を積んできた。「半年以上の研修。場所で相撲を取れなかった。やっとデビューできて良かった」とホッとした様子だった。

しこ名は「和歌ノ富士」。師匠の春日野親方（元関脇・栃乃和歌）が「本人が富士山が好きらしくて、「富士」という名前を何とか入れたいんですけどっていう話だった」と話すように、本人も「日本といったら富士山を思い出す。凄く奇麗で強さ、オーラを感じるので。富士山みたいに上を目指す」と力を込めた。