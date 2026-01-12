白内障手術「１０か月待ち」の山形・米沢市、診療所開設へ補助金最大１０００万円…眼科医２人確保

山形県米沢市は９日、高齢化が進む開業医の後継者を確保するために独自に創設した「診療所開設支援補助金」について、２人の眼科医にそれぞれ最大１０００万円を交付すると発表した。

医療機器などの購入費に充てられる。

対象となったのは、同市中央の「よねざわ眼科」を今月５日付で承継した元山形大付属病院の金子優医師（４７）と、同市成島町に３月、「渡部眼科クリニック」を開院予定で現在徳洲会野田総合病院（千葉県）に勤める渡部昌久医師（４１）。いずれも米沢市出身で、県立米沢興譲館高校の卒業生。

市のほかに、県による補助金の交付も受ける予定。

市によると、市内には眼科の医療機関は計５施設あったが、白内障手術に常時対応できるのは市立病院のみで、手術は１０か月待ちとなっていた。

２人の医師はいずれも白内障手術が可能で、近藤洋介市長が「総合的に市のために資する」と判断し、昨年１２月２６日付で交付を決定した。近藤市長は定例記者会見で、「ふるさとに戻っての開業で、市の地域医療に協力いただけると期待したい。県との連携も功を奏した。市出身者に限らず医師確保を全力で続けたい」と述べた。