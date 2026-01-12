長瀬智也に激似“保育コーディネーター” マッチングアプリで“なりすまし扱い”→退会
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』が、11日に放送された（後8：00）。#102は、「スターに似すぎで話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP！」と題し、竹内涼真似のイケメン男性や、田中みな実似の美女など、マスクをつけた美男美女がスタジオに大集結。マスクの下の素顔に迫った。
【番組カット】笑顔もステキ！長瀬智也に激似の“保育コーディネーター”
スタジオには、長瀬智也に激似だと話題のイケメン・杉本倉規さんが登場。普段は、保育士がより良い保育を行えるよう現場でサポートする「保育コーディネーター」として働いているといい、ワイルドな見た目とのギャップにスタジオからは驚きの声が上がった。
杉本さんの元同僚に話を聞くと、「長瀬くん本人が保育士をしていると思った」と語り、さらに「保護者がコンビニで杉本先生を見かけたそうで声をかけたら、実は長瀬くん本人だったと言っていた」という、衝撃エピソードも。さらに、杉本さんの15年来の友人で、長瀬本人とバイクで走ったり、道端で会えば会話を交わしたりする仲だという男性も「話し方も雰囲気も似ている」と太鼓判を押した。
続いて杉本さん本人に話を聞くと、「クラブ帰りのギャル15人くらいに『長瀬！』と声をかけられ、怖くて逃げた」との話が。さらに、「そこまで言われるなら一度本人を見てみたい」と思い、ドラマ『タイガー＆ドラゴン』のエキストラに参加したこともあるとエピソードを披露すると、香取が「ダメだよ、現場に長瀬が2人になっちゃうじゃん！」とツッコミを入れる。すると、撮影現場に到着した際、監視員から「おはようございます」と声をかけられ、長瀬本人と勘違いされて“顔パス”でゲートを通過してしまったという驚きの体験を明かした。
ほかにも、コロナ禍で出会いがなかったためマッチングアプリに登録したところ、運営から「警告」と題したメールが届き、と「規約違反のため写真を削除します。たとえご本人の写真であっても使用できません」と記載されていたというエピソードも。長瀬のなりすましと誤解されてしまった杉本さんは「有料会員として6000円払ったのに、何もできず退会した」と苦い経験を語り、スタジオを驚かせた。
そして、草なぎの「マスクオープン！」の掛け声でマスクを外した杉本さんの姿に、スタジオからは「似てる！」と絶賛の声が。草なぎは「どの角度から見ても似てる。ちょっと違う角度があるパターンもあるけど、それがない！」と太鼓判を押していた。
【番組カット】笑顔もステキ！長瀬智也に激似の“保育コーディネーター”
スタジオには、長瀬智也に激似だと話題のイケメン・杉本倉規さんが登場。普段は、保育士がより良い保育を行えるよう現場でサポートする「保育コーディネーター」として働いているといい、ワイルドな見た目とのギャップにスタジオからは驚きの声が上がった。
続いて杉本さん本人に話を聞くと、「クラブ帰りのギャル15人くらいに『長瀬！』と声をかけられ、怖くて逃げた」との話が。さらに、「そこまで言われるなら一度本人を見てみたい」と思い、ドラマ『タイガー＆ドラゴン』のエキストラに参加したこともあるとエピソードを披露すると、香取が「ダメだよ、現場に長瀬が2人になっちゃうじゃん！」とツッコミを入れる。すると、撮影現場に到着した際、監視員から「おはようございます」と声をかけられ、長瀬本人と勘違いされて“顔パス”でゲートを通過してしまったという驚きの体験を明かした。
ほかにも、コロナ禍で出会いがなかったためマッチングアプリに登録したところ、運営から「警告」と題したメールが届き、と「規約違反のため写真を削除します。たとえご本人の写真であっても使用できません」と記載されていたというエピソードも。長瀬のなりすましと誤解されてしまった杉本さんは「有料会員として6000円払ったのに、何もできず退会した」と苦い経験を語り、スタジオを驚かせた。
そして、草なぎの「マスクオープン！」の掛け声でマスクを外した杉本さんの姿に、スタジオからは「似てる！」と絶賛の声が。草なぎは「どの角度から見ても似てる。ちょっと違う角度があるパターンもあるけど、それがない！」と太鼓判を押していた。