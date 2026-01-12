タレント渡辺満里奈（55）が12日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。夫のネプチューン名倉潤との「第一の離婚危機」を明かした。

番組では、年末年始に増加する落とし物の話題を紹介。渡辺は自身の落とし物の経験について「コピー機に結婚指輪を忘れてしまい、旦那さんに怒られた」と明かすと、「婚約指輪だったんですけど、結婚式のためにグローブを作ろうというので、手のコピーを取ってきてほしいと言われていたんです」と振り返った。

また「コンビニ行った時に、あ、コピー取っておこうと思って。指輪邪魔だからピュッと置いて。ピッとコピー取って、できたと思って。紙だけ持ってそのまま」と指輪を忘れたまま退店。「店を出た時にアッ！と思って。戻って、あった」とホッとしたが、「ちょうど夫がいて。『何忘れたの？どうしたの？』って言われたからうそつけなくて。指輪をコピー機に…って言ったらめっちゃ怒られて」と名倉を怒らせてしまったと苦笑した。

渡辺は「第一の離婚危機だったりします」ともぶっちゃけ、スタジオの笑いを誘った。