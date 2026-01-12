北斗晶、家族と福岡へ里帰りしたことを報告「また頑張って働いて福岡に遊びに行こう」

タレントの北斗晶が10日と11日に自身のアメブロを更新。家族で福岡県へ里帰りした際の様子を報告した。

10日のブログで北斗は「福岡県には美味しい食べ物が多過ぎて短い滞在では、何を食べようか！？と…時間との戦い」と切り出し「家族に友達と13人でもつ鍋に行きました〜」と報告。お気に入りのもつ鍋店「田しゅう」を訪れたことを明かした。

また、次男が一足先に帰郷した後「私達は、ばーちゃんの所に大好きな甘い物を買って遊びに行って来ました」と報告。「プリンアラモードに大喜びのばーちゃん」と写真を公開し「好きな物を健康に食べられるって幸せ」「食べられるっていい事です」としみじみとつづった。

翌11日には「2泊だけの福岡県への里帰り！！」と切り出し「帰りは時間もなく空港でラーメンを食べて博多旅行はお終い」と報告。孫・寿々ちゃんが「大きなポップコーンケースをパパとママに買ってもらったのが嬉しかったようでずーっとこのチーズを離さなかったです」と、ご機嫌な様子を写真で紹介した。

帰宅後は、留守番していた愛犬達のために「大好きなサツマイモを蒸してやっておやつの準備」をしたといい、さらに夕食には「味噌煮込みうどん」や「牛肉とお豆腐のすき焼き風煮込み」など手料理を振る舞ったことを報告。最後に「また頑張って働いて福岡に遊びに行こう〜」とつづり、ブログを締めくくった。