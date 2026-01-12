◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(7日〜11日、カタール)

卓球「WTTチャンピオンズ ドーハ」の男子シングルス準決勝、決勝が11日に開催。張本智和選手(世界ランキング4位)は準決勝敗退となりました。

昨季「WTTファイナルズ香港」で優勝し初の年間王者となった張本智和選手。準決勝の相手、台湾の林繇儒選手(同13位)は、準々決勝では松島輝空選手(同8位)にストレート勝利し勝ち上がってきました。

試合は序盤、張本選手が2ゲーム続けて落とす苦しい立ち上がり。しかしその後3ゲームは相手を圧倒して連続で獲得し、逆転に成功します。

しかし第6ゲームを失った張本選手は、最終第7ゲームでは1度もリードを奪えない展開となり、ゲームカウント3-4で敗戦。フルゲームの熱戦も実らずベスト4で敗退となりました。

なお決勝では、林選手が韓国のチャン ウジン選手(同18位)相手にストレート勝ち。日本勢を続けて撃破した林選手が、2026年最初のチャンピオンズで頂点に立っています。

▽準決勝&決勝 試合結果

＜準決勝＞

林繇儒 4-3 張本智和

(12-10/11-6/6-11/6-11/6-11/11-8/11-5)

チャン ウジン 4-2 林詩棟

(8-11/11-8/11-9/12-10/8-11/11-3)

＜決勝＞林繇儒 4-0 チャン ウジン(11-7/11-9/11-9/13-11)