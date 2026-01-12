◆第１０４回全国高校サッカー選手権 決勝 神村学園（鹿児島）―鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）

高校サッカー決勝戦が１２日、ともに初優勝を目指す「鹿島学園（茨城）―神村学園（鹿児島）」のカードで、東京・ＭＵＦＧ国立で行われる。

県勢４５年ぶりの優勝に向けた大一番の先発が発表され、流通経大柏との準決勝と同じメンバーで臨む。

以下が鹿島学園のメンバー。

【ＧＫ】

プムラピー・スリブンヤコ

【ＤＦ】

秋山龍詠

中川光星

斉藤空人

清水朔玖

内野竜太郎

【ＭＦ】

木下永愛

伊藤蒼空

三浦春人

【ＦＷ】

内海心太郎

渡部隼翔

【控えメンバー】

ＧＫ丁俊晴 ＤＦ山田空羽斗、山入端大空 ＭＦ西川大翔、松本金太朗、酒井束颯 ＦＷワーズィージェイヴェン勝、堀樹矢、栗原哉太

２５年度のサッカー界では、Ｊ１で鹿島が９年ぶりに優勝を果たし、Ｊ２では水戸が初優勝＆初昇格。さらに全日本大学サッカー選手権では筑波大が頂点に立ち、高校年代の鹿島ユースも３冠を達成した。その“茨城旋風”に後押しされる鹿島学園が、最終章に挑む。