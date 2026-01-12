鹿島学園GKのプムラピー・スリブンヤコ　

◆第１０４回全国高校サッカー選手権　決勝　神村学園（鹿児島）―鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）

　高校サッカー決勝戦が１２日、ともに初優勝を目指す「鹿島学園（茨城）―神村学園（鹿児島）」のカードで、東京・ＭＵＦＧ国立で行われる。

　県勢４５年ぶりの優勝に向けた大一番の先発が発表され、流通経大柏との準決勝と同じメンバーで臨む。

　以下が鹿島学園のメンバー。

　【ＧＫ】

プムラピー・スリブンヤコ

　【ＤＦ】

　秋山龍詠

　中川光星

　斉藤空人

　清水朔玖

　内野竜太郎

　【ＭＦ】

　木下永愛

　伊藤蒼空

　三浦春人

　【ＦＷ】

　内海心太郎

　渡部隼翔

　【控えメンバー】

　ＧＫ丁俊晴　ＤＦ山田空羽斗、山入端大空　ＭＦ西川大翔、松本金太朗、酒井束颯　ＦＷワーズィージェイヴェン勝、堀樹矢、栗原哉太

　２５年度のサッカー界では、Ｊ１で鹿島が９年ぶりに優勝を果たし、Ｊ２では水戸が初優勝＆初昇格。さらに全日本大学サッカー選手権では筑波大が頂点に立ち、高校年代の鹿島ユースも３冠を達成した。その“茨城旋風”に後押しされる鹿島学園が、最終章に挑む。