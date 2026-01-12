森七菜、力強い書き初め披露 左利きならではの秘密も告白「達筆すぎ」「言葉のチョイス素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/12】女優の森七菜が1月11日、自身のInstagramを更新。書き初めを公開し、話題となっている。
【写真】24歳人気女優「力強くてかっこいい」達筆な書き初め公開
森は「おそばせながら、あけましておめでとうございます」と切り出し、書き初めの写真を公開。「左利きなんだけど、昔から書道するときは右手を使います。そっちのがとめはねはらいの運びがいい気がするから」とつづり、「ゆっくり、しっかり。」と「ゆ」の文字を大き目に書いたものと「ごいごいすー」と力強く、とめはねはらいに力の入った書き初めを披露している。
この投稿に「達筆すぎ」「今年も応援してる」「言葉のチョイス素敵」「右手で書道ごいごいすー」「力強くてかっこいい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳人気女優「力強くてかっこいい」達筆な書き初め公開
◆森七菜、書き初めの秘密を公開
森は「おそばせながら、あけましておめでとうございます」と切り出し、書き初めの写真を公開。「左利きなんだけど、昔から書道するときは右手を使います。そっちのがとめはねはらいの運びがいい気がするから」とつづり、「ゆっくり、しっかり。」と「ゆ」の文字を大き目に書いたものと「ごいごいすー」と力強く、とめはねはらいに力の入った書き初めを披露している。
◆森七菜の書き初めに反響
この投稿に「達筆すぎ」「今年も応援してる」「言葉のチョイス素敵」「右手で書道ごいごいすー」「力強くてかっこいい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】