【ユグドラシス スコル・シャープシューター】 1月14日11時より予約開始

コトブキヤは、プラモデル「ユグドラシス スコル・シャープシューター」を1月14日11時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。

本商品は北欧神話の登場人物やクリーチャーをキャラモチーフとし、ハードなミリタリーデザインをミックスした「ユグドラシス」シリーズ第2弾。

「スコル・シャープシューター」は主兵装に大型の対物ライフルを装備した遠距離狙撃タイプのメガミとなっており、武器の「Bifrost AM81対物ライフル」は銃本体に各パーツを脱着することでお好みの形態で持たせることができる。

その他、「BH-44Mハンドガン」や「シールドマント×2」を装備。頭部には可動式の照準器「サテライトアイ」を付けることができる。フェイスパーツは「通常」「狙撃ウインク」「ぐるぐる」の3フェイスが付属。

また、ユグドラシス スコル・シャープシューターに対応したデカール「メガミデバイス M.S.G スコル・シャープシューター アイデカールセット」も同日予約受付を開始する。

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama