週明け１２日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２２４．４３ポイント（０．８６％）高の２６４５６．２２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９７．８２ポイント（１．０８％）高の９１４６．３５ポイントと続伸した。売買代金は１６８３億７５５０万香港ドルに拡大している（９日前場は１３５２億１７５０万香港ドル）。

米株高が好感される流れ。９日の米株市場では、主要指標のＮＹダウが前日比０．５％高と続伸し、６日に付けた史上最高値を更新した。米雇用統計の内容が概ね良好だったとの見方で、米経済の先行きが楽観されている。中国政府が打ち出した財政政策や、金融緩和の見通しなども引き続き支えとなった。また、幅広い産業で人工知能（ＡＩ）投資が活発化する中、ＡＩブーム継続の期待で関連銘柄に買いが先行している。指数は徐々に上げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、テック関連の上げが目立つ。デリバリー事業大手の美団（３６９０／ＨＫ）が７．３％高、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が５．６％高、医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）が５．５％高で引けた。ハンセン科技（テック）指数は２．１％高と他の主要指数をアウトパフォームしている

セクター別では、ＡＩ関連が高い。技術開発の北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が３１．９％、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が３０．７％、北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が１３．５％、クラウドの微盟集団（２０１３／ＨＫ）が２２．９％、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が１０．７％、金山雲（３８９６／ＨＫ）が１０．２％ずつ上昇した。北京智譜華章科技は８日、ＭｉｎｉＭａｘは９日に香港上場し、連日で大幅上昇している。両社は中国で「ＡＩ六小虎」と呼ばれるＡＩ有力企業の一角だ。

オンライン医療関連も急伸。アリババ・ヘルスのほか、医渡科技（２１５８／ＨＫ）が８．６％高、訊飛医療科技（２５０６／ＨＫ）が６．１％高、智雲健康科技集団（９９５５／ＨＫ）が４．０％高で前場取引を終えた。

半面、自動車セクターは安い。吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が３．１％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が２．３％、広州汽車集団（２２３８／ＨＫ）が１．８％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が１．５％ずつ下落した。業績不安がくすぶる。業界団体の全国乗用車市場信息聯席会（乗聯会）は９日、２０２５年１２月の乗用車小売台数が狭義ベース（マイクロバスを除く）で前年同月比１４．０％減の２２６万１０００台に縮小したと発表。マイナス成長は３カ月連続となる。また、ゴールドマン・サックス（ＧＳ）は最新リポートで、２０２６年に中国の自動車業界全体の利益規模が縮小するとの見通しを示した。

本土マーケットも続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．７５％高の４１５１．１４ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。軍需産業、インフラ建設、素材、消費、不動産、公益なども買われた。半面、エネルギーは安い。銀行、医薬も売られた。

