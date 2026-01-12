【ひらがなクイズ】解けるとうれしい！ 共通する2文字は？ みそ汁の定番具材もヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、言葉の「頭」や「真ん中」に、日常でよく使う2文字が隠れています。カタカナで表記することが多い言葉も含まれていますが、ひらがなで音のつながりを意識して挑戦してみてください。
□□るし
し□□
□□ゃー
□□ろおし
▼解説
それぞれの言葉に「めじ」を入れると、次のようになります。
めじるし（目印）
しめじ（シメジ・湿地）
めじゃー（メジャー）
めじろおし（目白押し）
今回は「目（め）」に関連する言葉の中に、キノコの「しめじ」や計測道具の「メジャー」が混ざっているのが面白いポイントです。「目白押し（めじろおし）」は、小鳥のメジロが木に並んで止まる様子から転じて、物事が集中している状態を指す言葉。こうした語源を思い浮かべながら解くクイズは、言葉の背景を知る楽しみも与えてくれます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
正解：めじ
