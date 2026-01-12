1月12日の静岡県内は冷え込み、18の観測地点のうち8か所でこの冬一番の寒さを記録しました。

【動画】「手がかじかんじゃって」御殿場市でマイナス5．2度 静岡県内も18の観測地点のうち8か所で今シーズン一番の冷え込み

＜竹川知佳記者＞

「午前6時半のJR御殿場駅前です。街の気温計を見ますと、は氷点下4度を示しています。今日この辺りは雪が降ってはいませんが、風が冷たく体感はさらに寒く感じます。」

1月12日の日本付近は、強い冬型の気圧配置で冷たい空気が流れ込んでいます。

静岡県内の最低気温は、▼御殿場でマイナス5．2度、▼静岡市・井川（いかわ）でマイナス5．1度、▼浜松市・佐久間でマイナス4．0度などで、静岡県内18の観測地点のうち8か所で今シーズン一番の冷え込みとなりました。

御殿場駅前では、会社員や学生などがマフラーや耳当てで寒さをしのぎ、足早に歩いていました。

＜地元の人＞

「（駅前の気温計が）この時間帯きのうは9度あったが、きょうマイナス4度じゃん。このギャップは激しいよ。」

＜地元の人＞

Q何買ったんですか？「ミルクティー。温かいやつ。寒くて。手がかじかんじゃって」

静岡県内は、天気の崩れはなさそうですが、空気が乾燥した状態が続いていて、火の取り扱いに注意が必要です。