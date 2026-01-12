女優の北川景子（39）が12日放送のNHKの料理番組「平野レミの早わざレシピ 10周年感謝祭SP」（前8・15）に出演。かつての生放送での失敗に苦笑いする場面があった。

2015年12月29日に放送がスタートした同番組。放送10周年を迎え、計20回放送。これまで料理愛好家の平野レミが270以上の料理を紹介。その中で反響のあったレシピをベストテン形式で紹介し、ゲストの北川とともに調理した。

平野とともに料理に挑戦する中、司会の中山秀征からが「北川さん、前回、オープニングから盛り上げてくれましたよね。その時のVTRが用意してあります」と振られると、北川は「え？盛り上げた？」と思い出せない様子。

スタジオでは2023年2月23日放送の北川出演回が流れた。

この日、北川は生放送が始まっているにも関わらず、横を向いて談笑。「北川さん？」と呼びかける声が聞こえる中、北川は「始まってます？」とあわてて「おはようございます、北川景子です」とあいさつしていた。

改めて中山から「北川さん、覚えてますか？」と呼びかけられた北川は「思い出しました。黒歴史です」と苦笑。平野も「始まってますか？って、始まってましたね」と笑うと、北川は「話し込んでたら始まっちゃって」と満面の笑み。

中山も「レミさんがまた話しかけるんですよ、本番前に」とイジっていた。