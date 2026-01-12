タレントの丸山桂里奈（42）が、10日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）に出演。過去の失敗談を明かした。

この日は元サッカー日本代表つながりで、公私ともに親しいという前園真聖と山梨県・河口湖近辺の人気商業施設を訪れてロケ。そこで日本代表時代の話になり、前園から「（宿舎を）抜け出したりしてた？」と聞かれた丸山は「私は抜け出して怒られるタイプ」と、失敗談を告白した。

2011年W杯、グループリーグでのメキシコ戦の前日に丸山は「観光したいなと思っちゃって。近くの教会みたいな、塔があるところに行った」と回想。塔の階段をのぼっていたが、「1000段ぐらいあって。縁起がいいからと言われて、のぼったんですけど、脚パンパンになっちゃって。ヤバいなと」と、筋肉痛になったことを明かした。

前園が「前日でしょ？」驚くと、丸山は「これ、本当に言ったことないんですけど。言ったら怒られるんじゃないかと思って」と、初告白だと明かした。前園に「放送されちゃうよ」と言われると、「でも終わった話だから」と“時効”扱いとして話を続けた。

スーパーサブだった丸山は、メキシコ戦も途中出場が濃厚だったが、「でも、メキシコ戦で澤さんがハットトリックしたおかげで、私は出なかったんです。温存されて。よかった〜と思って」とあっけらかんに話すと、前園は「よかっただろうけど…」と返答に困った。

「あれほどソワソワしたことなかった。脚が棒で、ほぼ動かなかった」と回想した丸山に、前園は「そりゃ1000段ものぼったらそうなるよ」とダメ出し。ただ、次戦のドイツ戦で決勝ゴールを決めており、丸山は「そこで縁起を頂いたから」とポジティブに語っていた。