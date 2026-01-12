２０１５年箱根駅伝５区で区間記録をマークし、青学大の初優勝に貢献して「３代目・山の神」と呼ばれた神野大地（３２）＝Ｍ＆Ａベストパートナーズ選手兼監督＝が１２日、東京・新宿区のアルペントーキョーで行われたランクリニック＆トークイベントに参加。イベント終了後、取材に応じ、２０２６年も選手兼監督として現役を続行する考えを明かした。「今、故障中で走れず、レースプランはありませんが、まだ、プレイングマネージャー（選手兼監督）の肩書を変更するつもりはありません。もう一度、ニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）を走りたい、という気持ちがあります」と前向きに話した。

神野選手兼監督は２５年度から実業団の新チームＭ＆Ａベストパートナーズ（ＭＡＢＰ）で本格始動。２５年度の最大の目標はニューイヤー駅伝初出場だった。昨年１１月３日の東日本実業団駅伝で６位に入り、ニューイヤー駅伝初出場を決めた。しかし、初のニューイヤー駅伝では最下位（４０位）に終わった。「（２５年シーズン）は東日本実業団駅伝に照準を絞り、２か月で二つの駅伝で（体調やピークを）合わせることは難しかった。今年も東日本実業団駅伝でニューイヤー駅伝の出場権を取ることは決して簡単ではありませんが（２５年度より）余力を残してニューイヤー駅伝に向かいたい」と話した。

今春には日本トップレベルの文武両道ランナーの東大・秋吉拓真（４年）が加入する。今年の箱根駅伝に関東学生連合の一員として２度目の箱根駅伝に臨み、７区４位相当と好走した。今春から、大学院に進学して学業に励むと同時に、競技ではＭＡＢＰの実業団選手としてさらにレベルアップを図る。神野選手兼監督は「箱根駅伝でよく頑張りました。ＭＡＢＰでは即戦力として期待しています。伸びしろもたっぷりと残っていると思います」と期待を込めて話した。

神野選手兼監督は昨年６月２６日に自身のＳＮＳで、ジストニアの手術を受けたことを公表した。ジストニアは神経系の障害による筋収縮にかかわる運動障害など疾患。昨年１１月には「選手として諦めたわけではありませんが、２５年度は自分の役割として監督業に専念します」と話していた。現在は、持病に加え、故障も抱えているが、このまま現役を引退する意思はない。

「いろいろな意見があると思います。（母校の青学大の）原晋監督には『監督業に専念した方がいい』と言われています。でも、僕は、その原監督のように独自路線で進みたい。選手と切磋琢磨（せっさたくま）してチームを強くしたい。もう一度、ニューイヤー駅伝を走りたいですね」と意欲を示した。

ＭＡＢＰは、プロ野球やＪリーグのように愛称をつくり、チーム名を「ＭＡＢＰマーヴェリック」とするなど新たな取り組みにチャレンジしている。マーヴェリックは「異端者」や「型破り」の意味を持つ。「３代目・山の神」と呼ばれた神野大地は、まさに型破りな指導者を目指す。