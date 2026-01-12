「今日好き」瀬乃真帆子、成人式迎える美人姉との和装前撮り公開 当日のヘアメイクも担当「尊い姉妹」「愛情溢れてる」
【モデルプレス＝2026/01/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が1月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。姉との和装姿を公開し、話題になっている。
【写真】「今日好き」出身JK「身長差が可愛い」成人式迎える美人姉との和装ショット
瀬乃は、11日に成人式を迎えるという姉とのショットを投稿。「いつでも私の味方 パーフェクトなお姉ちゃんだもん」とつづり、黄色をベースにした振り袖を着た姉と、白をベースにした着物に薄ピンクの袴を合わせた瀬乃が向かい合う仲の良い姿を披露している。
また、TikTokでは成人式当日の姉にヘアメイクやネイルをする様子を公開。美容院の予約を忘れたことがきっかけでヘアメイクも瀬乃が担当することになったといい、「私ができることって、20年間のお姉ちゃんを見てきたからこそ美容師さんには出せない家族からの愛情を込めて、行ってらっしゃいって気持ちを込めてお姉ちゃんを仕上げてあげること」と思いを語っている。
この投稿には「尊い姉妹」「着物素敵」「絵になる」「真帆子ちゃんの方が背高いんだ」「涙出る」「身長差が可愛い」「ヘアメイクのクオリティすごい」「愛情溢れてる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身JK「身長差が可愛い」成人式迎える美人姉との和装ショット
◆瀬乃真帆子、姉妹ショット披露
瀬乃は、11日に成人式を迎えるという姉とのショットを投稿。「いつでも私の味方 パーフェクトなお姉ちゃんだもん」とつづり、黄色をベースにした振り袖を着た姉と、白をベースにした着物に薄ピンクの袴を合わせた瀬乃が向かい合う仲の良い姿を披露している。
◆瀬乃真帆子の投稿に反響
この投稿には「尊い姉妹」「着物素敵」「絵になる」「真帆子ちゃんの方が背高いんだ」「涙出る」「身長差が可愛い」「ヘアメイクのクオリティすごい」「愛情溢れてる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】