ギタリスト山本恭司（69）が12日までに、X（旧ツイッター）を更新。16日開催のVOW WOW東京公演へ向けての思いをつづった。

「これは去年1月の東京ドームシティホールで撮った写真」とすると、超満員の客席バック写真を投稿。 「ものすごい人数だと思いますが、来週1月16日の有明（東京）ガーデンシアターはこの約3倍のキャパ！！ 何だか想像もつかないけど、それだけ待ってくれている人たちがいるとは本当にありがたいです」とし「あらためて感謝します」と謝意を示した。

また、別の投稿では「VOW WOWリハ初日。この5人一緒に撮る写真は初めてでした」とメンバー写真を公開。「バンドリハは7時間にも及び、この根っからの音楽好きなミュージシャン達と共にVの楽曲を奏でることのできる幸せをかみしめています」とつづった。

山本はVOW WOWとして16日に東京ガーデンシアターで東京公演、23日大阪・なんばhatchで大阪公演を行う。今回のメンバーはオリジナルメンバーの山本、人見元基（ボーカル）、厚見玲衣（キーボード）に加え、昨年もサポートメンバーを務めたベースの永井敏己、ドラムは山本の実子、真央樹が参加する。