¡ÖJ¤Î´ð½à¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤Ç¤â¡×GKßÀºêÃÎ¹¯(ÌÀ¼£Âç)¤ÏÀîºêF U-18ÀïÍ§¤«¤é»É·ã¡ÄÂç³Ø¤ÈÆü¤Î´Ý¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ÇÀ®Ä¹ÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤ÎU-21ÆüËÜÂåÉ½¤ÏAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë»²²ÃÃæ¡£GKßÀºêÃÎ¹¯(ÌÀ¼£Âç2Ç¯)¤Ï¡Ö¿©»ö¤È¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ê¿ÅÄ(ÂÀ·½Î¶)¥·¥§¥Õ¤Ë¤âÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°±óÀ¬¤ÇÂÎ½Å¤¬¸º¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤Ê¤¯¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢Âç³ØÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥ª¥Õ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤µ¤Ê¤«¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤¿¼¡¤Î¼¡¤ÎÆü¤¯¤é¤¤¡£¶¨²ñ¤ÎÊý¤«¤éÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£12·î21Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿U-21ÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ñÆâ¹ç½É¤Ç¡¢GK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø(Ì¾¸Å²°)¤¬Éé½ý¡£24Æü¤ËßÀºê¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î³èÆ°¤ËÍè¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¡£Á°¸þ¤¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ç¯Ëö28Æü¤ËU23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ßÀºê¤Ï°ú¤Â³¤¾·½¸¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÃæÅì¤Ç²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢GK¾®ÎÓ¾Å·(FCÅìµþ)¡¢GK¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿U23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£½éÀï¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¡£º£²ó¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾·½¸¤â¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤ÎÄÉ²Ã¾·½¸¤Ç4¤«·î¤Ö¤ê¤ËÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Âç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö²Æ¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¾¯¤·¼ê±þ¤¨¤Ï´¶¤¸¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆU-20WÇÕÁÈ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÀ¼£¤Ç³Ø¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-18¤òÂ´¶È¸å¤Ï¡¢ÌÀ¼£Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Î°Õ¼±¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÀÂçOB¤Çºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀîÍ§´ð(¼¯Åç)¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤Ù¤Â¸ºß¡×¡£°ìÅÙÌÀÂç¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ý¡¼¥ë¤ä·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤âÄº¤¤¤Æ¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡ßÀºê¼«¿È¤âÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥×¥í¤À¡£¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥×¥í¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£ÂåÉ½³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëMFÂç´ØÍ§æÆ¤äDFÅÚ²°Ý¥Âç¤ÈºÆ²ñ¡£¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ËÙæ¤Þ¤ì¤¿ÀïÍ§¤Î´é¤Ä¤¤ËÊÑ²½¤â³Ð¤¨¤ë¡£¡Ö¤¤¤Þ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤âÂç³Ø¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£J¥ê¡¼¥°¤Î´ð½à¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ºÆ¤ÓÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¤Ø¤Îµ÷Î¥´¶¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´ØÅìÂç³Ø1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¼ÂÀï¤ÈÆü¤Î´Ý¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£¡Ö»î¹ç´ª¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÂåÉ½¤ËÍè¤Æ¥×¥í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸¦ïÓ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)